वैभव सूर्यवंशी 36 साल पुराना सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने से चूकने पर हुए बेहद निराश, गुस्से में पटका बल्ला

मैच की बात करें तो टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी सेंट्रल जोन की टीम ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए 266 रन बनाए। सेंट्रल की ओर से रिंकू सिंह ने 60 तो आर्यन जुयाल ने 46 रन की पारी खेली। ईस्‍ट जोन की ओर से मुकेश कुमार और अभिजित सरकार ने तीन-तीन विकेट लिए तो मोहम्‍मद शमी और मोहम्‍मद कौनैन कुरैशी ने दो-दो विकेट लिए। इसके जवाब में दूसरे दिन चायकाल तक ईस्‍ट जोन ने अपनी पहली पारी में 8 विकेट के नुकसान पर 260 रन बना लिए हैं। ईस्‍ट की ओर से वैभव सूर्यवंशी ने 92 रन और अभिमन्‍यु ईश्‍वरन ने 69 रन बनाए हैं। वहीं, सेंट्रल की ओर से आर्यन पांडेय और हर्ष दुबे ने तीन-तीन विकेट तो यश ठाकुर ने दो विकेट लिए हैं।