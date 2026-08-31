31 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

‘टीम में बनाए रखने लायक नहीं’, इस स्टार बल्लेबाज के फॉर्म पर रिकी पोंटिंग ने उठाए सवाल, दी ड्रॉप करने की सलाह

मार्नस लाबुशेन के एक और खराब प्रदर्शन के बाद ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने उन्हें टीम से हटाने की मांग की है। उन्होंने अपनी पिछली 11 पारियों में एक भी फिफ्टी नहीं लगाई है और एशेज 2023 के बाद से कोई सेंचुरी भी नहीं लगा सके हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Aug 31, 2026

BAN vs AUS

ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन (Photo - EspnCricInfo)

Marnus Labuschagne, Ricky Ponting: बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी कुछ खास नहीं रही। पहले टेस्ट में बुरी तरह हारने की वजह से यह सीरीज 1-1 से ड्रॉ पर खत्म हुई। अब ऑस्ट्रेलिया अगली सीरीज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के टॉप पर बने रहने के लिए उसे यह तीन मैचों की टेस्ट सीरीज हर हाल में जीतना होगी। पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग का मानना ​​है कि उस दौरे के लिए टीम में कुछ बदलाव हो सकते हैं।

मार्नस लाबुशेन को टीम से बाहर किया जा सकता है

पोंटिंग ने कहा कि मार्नस लाबुशेन को टीम से बाहर किया जा सकता है। पोंटिंग ने स्काई स्पोर्ट्स पर कहा, "यह टीम लंबे समय से बहुत दबदबे वाली रही है, लेकिन मुझे लगता है कि वे पिछले कुछ सालों से कुछ खिलाड़ियों को ढो रहे हैं। मुझे लगता है कि दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए टीम में बदलाव होना तय है, टीम में लाबुशेन की जगह लगभग खत्म हो चुकी है, इसलिए उन्हें नंबर 3 पर किसी और खिलाड़ी के बारे में सोचना होगा।”

बैटिंग के दौरान अपने अनोखे अंदाज़ और 2019 से 2022 के बीच शानदार फ़ॉर्म की वजह से लाबुशेन को अक्सर दूसरा स्टीव स्मिथ माना जाता था। हालांकि, उसके बाद से लाबुशेन का प्रदर्शन गिरता गया है। 2023 की एशेज़ सीरीज़ में आखिरी बार शतक लगाने के बाद से वह कोई शतक नहीं बना पाए हैं और इस साल पांच पारियों में उन्होंने कुल 121 रन बनाए हैं।

ट्रैविस हेड को वापस मिडिल ऑर्डर में खिलाओ

पोंटिंग ने यह भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया को ट्रैविस हेड को वापस मिडिल ऑर्डर में भेजने और उनकी पुरानी जगह पर किसी युवा खिलाड़ी को ओपनिंग कराने के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा, "आखिरकार, वे भी यही चाहेंगे कि ट्रैविस हेड ओपनिंग करने के बजाय नंबर 5 पर खेलें, जिससे किसी युवा खिलाड़ी को आकर ओपनिंग करने का मौका मिल सकता है।"

उन्होंने आगे कहा, "दक्षिण अफ़्रीका के उस अटैक का सामना करना आसान नहीं होगा, लेकिन हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां हमें कुछ न कुछ आज़माना ही होगा। मुझे नहीं लगता कि हमारी स्थिति और खराब होगी या हम कुछ खोएंगे हो सकता है कि हमें कोई बहुत अच्छा टैलेंट भी मिल जाए।"

वैभव सूर्यवंशी 36 साल पुराना सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने से चूकने पर हुए बेहद निराश, गुस्से में पटका बल्ला

ये भी पढ़ें
Vaibhav Sooryavanshi

खबर शेयर करें:

Updated on:

31 Aug 2026 07:11 pm

Published on:

31 Aug 2026 07:10 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ‘टीम में बनाए रखने लायक नहीं’, इस स्टार बल्लेबाज के फॉर्म पर रिकी पोंटिंग ने उठाए सवाल, दी ड्रॉप करने की सलाह

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Duleep Trophy 2026: पहली बार का स्कोर बराबर करने के बावजूद संकट में सेंट्रल, ईस्ट जोन फ़ाइनल में जगह बनाने की दहलीज़ पर

vaibhav Suryavanchi wicket in Duleep Trophy 2026
क्रिकेट

तिलक वर्मा ने 8वें शतक के साथ मचाया धमाल, नॉर्थ जोन के खिलाफ मजबूत बढ़त की ओर साउथ जोन

Tilak Varma, Duleep Trophy 2026 Day 2
क्रिकेट

इंग्‍लैंड के खिलाफ 10 प्लेयर्स के साथ उतरा पाकिस्तान, स्टुअर्ट ब्रॉड और डेविड वॉर्नर ने इमाम-उल-हक का उड़ाया मजाक

Imam-ul-Haq Injury
क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी के बाद ताश के पत्तों की तरह ढह गई ईस्ट जोन, स्कोर लेवल करने में छूटे पसीने

Duleep Trophy 2026, Vaibhav Sooryavanshi,
क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी 36 साल पुराना सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने से चूकने पर हुए बेहद निराश, गुस्से में पटका बल्ला

Vaibhav Sooryavanshi
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.