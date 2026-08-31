‘टीम में बनाए रखने लायक नहीं’, इस स्टार बल्लेबाज के फॉर्म पर रिकी पोंटिंग ने उठाए सवाल, दी ड्रॉप करने की सलाह

पोंटिंग ने कहा कि मार्नस लाबुशेन को टीम से बाहर किया जा सकता है। पोंटिंग ने स्काई स्पोर्ट्स पर कहा, "यह टीम लंबे समय से बहुत दबदबे वाली रही है, लेकिन मुझे लगता है कि वे पिछले कुछ सालों से कुछ खिलाड़ियों को ढो रहे हैं। मुझे लगता है कि दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए टीम में बदलाव होना तय है, टीम में लाबुशेन की जगह लगभग खत्म हो चुकी है, इसलिए उन्हें नंबर 3 पर किसी और खिलाड़ी के बारे में सोचना होगा।”