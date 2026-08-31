बता दें कि पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड में जारी तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में 0-2 से पीछे है। उसने पिछले छह टेस्ट में से पांच हार हैं। पाक टीम को एकमात्र जीत इस महीने की शुरुआत में वेस्टइंडीज के खिलाफ मिली थी। क्रिकबज की रिपोर्ट में पाकिस्‍तान टीम मैनेजमेंट के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सलमान आगा के साथ मोहम्मद रिजवान और इमाम-उल-हक को भी रिलीज कर दिया गया है। इन तीनों का टेस्ट में अब तक का प्रदर्शन उम्मीद से कम रहा है, जो मौजूदा वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप 2025-27 के चक्र का हिस्सा है। भले ही पाकिस्तान पहले ही WTC फाइनल में जगह बनाने की दौड़ से बाहर हो चुका है।