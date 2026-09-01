ENG vs PAK: बीच सीरीज में पाकिस्तान क्रिकेट का ड्रामा देख भड़के कामरान अकमल, इंग्लैंड में बचे खिलाड़ियों की बताई हालत

अकमल का मानना है कि मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा जैसे खिलाड़ियों को ऐसे टीम से बाहर नहीं करना चाहिए था। सीरीज में एक मैच और बचा है और उन्हें प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर सकते थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस हरकत से खिलाड़ियों के बीच अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। इस तरह अचानक खिलाड़ियों को घर भेजने से वर्ल्ड क्रिकेट में पाकिस्तान की साख पर आंच आएगी। ये न देश के लिए अच्छा है और न ही खिलाड़ियों के लिए। उन्होंने बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को घेरते हुए कहा कि अगर आपको टीम ही बदलनी थी, तो सीरीज के बाद पूरी टीम बदल देते। अकमल ने PCB को चेतावनी भी दी और कहा कि इस फैसले से जो इंग्लैंड में खिलाड़ी बच गए हैं, उन पर दबाव बढ़ेगा।