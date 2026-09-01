Duleep Trophy 2026: वैभव सूर्यवंशी के बाद मोहम्मद शमी ने किया कमाल, डिफेंडिंग चैंपियन की हालत खराब

वैभव सूर्यवंशी और अभिमन्यु ईश्वर ने पहले विकेट के लिए 161 रन की साझेदारी की थी, लेकिन उसके बाद अगले 104 रन के अंदर पूरी टीम ढेर हो गई। दूसरी पारी में सेंट्रल जोन की शुरुआत खराब रही और कुणाल चंदेल 6 रन, राकेश कुरपाही पवन के स्कोर पर, आर्यन जुयाल 29 रन के स्कोर पर आउट हुए, तो रजत पाटीदार 37 और आर्यन पांडे 58 रन के स्कोर पर पवेलियन लौटे। यश राठौड़ भी पांच रन बनाकर मोहम्मद शमी का शिकार हो गए। दूसरी पारी में शमी के अलावा मुकेश कुमार ने भी दो विकेट झटके हैं, तो अभिजीत सरकार को एक विकेट मिला।