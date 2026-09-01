IND A vs AUS A: ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ यूथ वनडे के लिए चुनी A टीम, स्क्वॉड में 14 इंटरनेशनल खिलाड़ी शामिल

Australia A Squad For India Tour 2026: भारत दौरे पर यूथ सीरीज के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया स्कॉड का ऐलान कर दिया है। वनडे टीम में उसने 15 में से 14 ऐसे खिलाड़ियों को चुना है, जो इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। दूसरी ओर भारतीय टीम में यंग खिलाड़ी शामिल हैं, जिसमें वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ के बेटों को भी जगह मिली है। भारत ए टीम के खिलाफ होने वाली दो चार दिवसीय और इंडिया U19 के खिलाफ होने वाले तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया ए टीम में सैम कॉन्स्टांस, एरॉन हार्डी और टॉड मर्फी जैसे खिलाड़ी शामिल है। ये तीनों खिलाड़ियों ने भारत के खिलाफ ही डेब्यू किया था।