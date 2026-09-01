IND A vs AUS A: ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ यूथ वनडे के लिए चुनी A टीम, स्क्वॉड में 14 इंटरनेशनल खिलाड़ी शामिल

सैम कॉन्स्टांस और जसप्रीत बुमराह (फोटो- IANS)
Australia A Squad For India Tour 2026: भारत दौरे पर यूथ सीरीज के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया स्कॉड का ऐलान कर दिया है। वनडे टीम में उसने 15 में से 14 ऐसे खिलाड़ियों को चुना है, जो इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। दूसरी ओर भारतीय टीम में यंग खिलाड़ी शामिल हैं, जिसमें वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ के बेटों को भी जगह मिली है। भारत ए टीम के खिलाफ होने वाली दो चार दिवसीय और इंडिया U19 के खिलाफ होने वाले तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया ए टीम में सैम कॉन्स्टांस, एरॉन हार्डी और टॉड मर्फी जैसे खिलाड़ी शामिल है। ये तीनों खिलाड़ियों ने भारत के खिलाफ ही डेब्यू किया था।
ऑस्ट्रेलिया ए इस महीने के आखिर में दौरे के चार दिवसीय मैचों के लिए पुडुचेरी जाएगी, जिसके बाद तीन 50-ओवर के मैच होंगे। भारत ए के खिलाफ सीरीज बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी से पहले दौरे पर आ रहे कई ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के पास सीनियर टीम में जगह बनाने का यह मौका है। इस टीम में 35 साल के हैंड्सकॉम्ब भी शामिल हैं, हालांकि वह सिर्फ चार दिवसीय मैचों के लिए चुने गए हैं। हैंड्सकॉम्ब ने 2023 में ऑस्ट्रेलिया के पिछले बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी टूर के सभी चार टेस्ट में खेलने के बाद से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है।
ऑस्ट्रेलिया A की टीम में डॉगेट और रिचर्डसन के अलावा टॉड मर्फी, सैम कॉन्स्टास और नाथन मैकस्वीनी को भी जगह दी गई है।
मुख्य चयनकर्ता जॉर्ज बेली ने कहा, "हम इस टूर को ऑस्ट्रेलिया के लिए सबकॉन्टिनेंट के हालात में परफॉर्मेंस और गेम स्टाइल डेवलप करने का एक जरूरी हिस्सा मानते हैं। यह उन खिलाड़ियों का एक मजबूत रिप्रेजेंटेशन है, जो अगले साल इंडिया जाने वाले ग्रुप का हिस्सा बनने की दौड़ में होंगे या जिन्हें भविष्य में और मौके मिलने की संभावना दिख रही है।"
ब्रेंडन डॉगेट, जैक एडवर्ड्स, पीटर हैंड्सकॉम्ब, सैम हार्पर, लियाम हैचर, कैंपबेल केलावे, सैम कोंस्टास, नाथन मैकस्वीनी, टॉड मर्फी, फर्गस ओ’नील, जोश फिलिप, झाई रिचर्डसन, कोरी रोचिचियोली, जेसन संघा और लियाम स्कॉट।
महली बियर्डमैन, निखिल चौधरी, बेन ड्वारशुइस, जैक एडवर्ड्स, एरॉन हार्डी, स्पेंसर जॉनसन, सैम कोंस्टास, नाथन मैकस्वीनी, टॉड मर्फी, मिच ओवेन, जोश फिलिप, तनवीर संघा, लियाम स्कॉट और लैकलन शॉ।
|खिलाड़ी
|इंटरनेशनल डेब्यू की स्थिति
|महली बियर्डमैन
|T20I डेब्यू जनवरी 2026, पाकिस्तान के खिलाफ
|निखिल चौधरी
|T20I डेब्यू जून 2026, बांग्लादेश के खिलाफ
|बेन ड्वारशुइस
|T20I 2022 से, ODI 2024 से
|जैक एडवर्ड्स
|T20I डेब्यू जनवरी 2026, पाकिस्तान के खिलाफ
|एरॉन हार्डी
|T20I और ODI 2023 से
|स्पेंसर जॉनसन
|T20I और ODI 2023 से
|सैम कॉन्स्टास
|टेस्ट डेब्यू दिसंबर 2024, भारत के खिलाफ
|नाथन मैकस्वीनी
|टेस्ट डेब्यू 2024, भारत के खिलाफ
|टॉड मर्फी
|टेस्ट डेब्यू 2023, भारत के खिलाफ
|मिचेल ओवेन
|T20I और ODI 2025 से
|जोश फिलिप
|T20I और ODI 2021 से
|तनवीर संघा
|T20I और ODI 2023 से
|लियाम स्कॉट
|ODI डेब्यू जून 2026, बांग्लादेश के खिलाफ
|लैकलन शॉ
|U19 और A टीम, अब तक इंटरनेशनल डेब्यू नहीं
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