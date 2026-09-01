Duleep Trophy 2026: मोहम्मद शमी-मुकेश कुमार की घातक गेंदबाजी, डिफेंडिंग चैंपयन सेंट्रल जोन सिर्फ 158 रन पर हुई ढेर

Duleep Trophy 2026 Semi Final Update: बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड वन में खेले जा रहे दलीप ट्रॉफी 2026 के पहले सेमीफाइनल की दूसरी पारी में सेंट्रल जोन की टीम 158 रन पर ढेर हो गई है। इस पारी के लिए मुकेश कुमार और मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी की। सेंट्रल जोन ने अपनी पहली पारी में 266 रन बनाए थे, जिसमें आर्यन जुयाल ने 46, रिंकू सिंह ने 60 रनों की बेहतरीन पारियां खेली थीं। इसके अलावा हर्ष दुबे और यश राठौड़ ने 27-27 रनों का योगदान दिया था। आखिर में यश ठाकुर ने छह चौकों की मदद से 26 गेंदों में 30 रन बनाए थे, जिससे टीम 266 रन तक पहुंचने में सफल रही। इस पारी के लिए मुकेश कुमार और अभिजीत सरकार ने तीन-तीन विकेट चटकाए थे, तो मोहम्मद शमी और मोहम्मद कुरैशी को दो-दो विकेट मिले।