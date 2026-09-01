वैभव सूर्यवंशी की टीम ने सेमीफाइनल में सेंट्रल जोन को 4 विकेट से रौंदा, जानें कब खेला जाएगा खिताबी मुकाबला

Duleep Trophy 2026 1st Semi-Final Highlights: दलीप ट्रॉफी 2026 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला बीसीसीआई के बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्‍सीलेंस ग्राउंड-1 पर खेला गया। इस मुकाबले में ईस्‍ट जोन ने सेंट्रल जोन के खिलाफ चार विकेट से जीत दर्ज की है। इसके साथ ही ईस्‍ट जोन दलीप ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी की अगुवाई वाली ईस्‍ट जोन अब 6 सितंबर को खिताबी मुकाबला खेलने उतरेगी। यह मुकाबला नॉर्थ जोन और साउथ जोन के बीच खेले जा रहे दूसरे सेमीफाइनल की विजेता टीम से होगा।