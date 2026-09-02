IND vs AFG: अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले बढ़ी टीम इंडिया की टेंशन, जसप्रीत बुमराह समेत 4 खिलाड़ी हो सकते हैं बाहर

Team India Squad for Afghanistan T20 Series 2026: मंगलवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चयनकर्ताओं ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया। टीम की कमान श्रेयस अय्यर संभालेंगे, जबकि तिलक वर्मा को उप-कप्तानी होंगी। इस टीम से 8 खिलाड़ी बाहर हो गए हैं, जो जिम्बाब्वे दौरे पर गए थे। हालांकि अच्छी बात ये है कि 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की जगह टीम में बरकरार है। टीम ऐलान के समय चयनकर्ताओं ने एक ऐसी खबर भी दी, जिसने कप्तान और कोच के साथ भारतीय फैंस की टेंशन बढ़ा दी है।