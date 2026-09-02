जिसे टीम इंडिया ने 94 रन से रौंदा था, उसी थाईलैंड के खिलाफ 119 रन बना पाई पाकिस्तान, जानें मैच की पूरी कहानी

भारतीय टीम ने जहां थाईलैंड को 94 रन से हरा दिया था, तो वहीं पाकिस्तान की टीम इस थाईलैंड के खिलाफ सिर्फ 119 रन बना पाई। पाकिस्तान के लिए मुनीबा अली ने 54 रन की पारी खेली। बाकी सात बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को भी नहीं छू सके। इस जीत के बावजूद पाकिस्तान की टीम अंक तालिका में भारत से पीछे है। दोनों ने एक-एक मुकाबले खेले हैं और दोनों ने जीत हासिल की है। थाईलैंड का एशिया कप में अभियान खत्म हो गया है। उसने तीन में से एक मुकाबले में हांगकांग की महिला टीम को हराया था, जबकि बाकी दोनों मुकाबलों में उसे भारत और पाकिस्तान से हार का सामना करना पड़ा था। वह ग्रुप में तीसरे स्थान पर रही। हालांकि, अभी भी इस ग्रुप में भारत, पाकिस्तान और हांगकांग के दो-दो मैच बचे हुए हैं।