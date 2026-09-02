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जिसे टीम इंडिया ने 94 रन से रौंदा था, उसी थाईलैंड के खिलाफ 119 रन बना पाई पाकिस्तान, जानें मैच की पूरी कहानी

Women's Asia Cup 2026: पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम ने वूमेंस एशिया कप में थाईलैंड को 35 रन से हराकर जीत के साथ अभियान शुरू किया। मुनीबा अली ने 54 रन की पारी खेली, जबकि थाईलैंड की टीम 84 रन ही बना सकी। जीत के बावजूद पाकिस्तान अंक तालिका में भारत से पीछे है।
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भारत

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Vivek Kumar Singh

Sep 02, 2026

THAIW vs PAKW Asia Cup 2026

थाईलैंड बनाम पाकिस्तान (फोटो- ACC X)

PAKW vs THAIW Highlights: मंगलवार को पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम ने वूमेंस एशिया कपमें अपने अभियान का आगाज जीत के साथ किया। ग्रुप A के अपने पहले मुकाबले में उसने थाईलैंड के खिलाफ 35 रन से जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में सिर्फ 119 रन बना पाई, जिसमें 9 विकेट गिर गए थे। जवाब में थाईलैंड ने 8 विकेट गंवाकर 84 रन बनाए। थाईलैंड के लिए सबसे अच्छी बात यह रही कि उसने पाकिस्तान और भारत के खिलाफ अब तक मिलकर 18 विकेट झटके हैं।

टीम इंडिया ने 94 रन से दी थी शिकस्त

भारतीय टीम ने जहां थाईलैंड को 94 रन से हरा दिया था, तो वहीं पाकिस्तान की टीम इस थाईलैंड के खिलाफ सिर्फ 119 रन बना पाई। पाकिस्तान के लिए मुनीबा अली ने 54 रन की पारी खेली। बाकी सात बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को भी नहीं छू सके। इस जीत के बावजूद पाकिस्तान की टीम अंक तालिका में भारत से पीछे है। दोनों ने एक-एक मुकाबले खेले हैं और दोनों ने जीत हासिल की है। थाईलैंड का एशिया कप में अभियान खत्म हो गया है। उसने तीन में से एक मुकाबले में हांगकांग की महिला टीम को हराया था, जबकि बाकी दोनों मुकाबलों में उसे भारत और पाकिस्तान से हार का सामना करना पड़ा था। वह ग्रुप में तीसरे स्थान पर रही। हालांकि, अभी भी इस ग्रुप में भारत, पाकिस्तान और हांगकांग के दो-दो मैच बचे हुए हैं।

मैच की बात करें तो टॉस जीतकर पाकिस्तानी टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर शवाल जुल्फिकार आउट हो गईं। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर गुल फिरोजा बिना खाता खोले पवेलियन लौट गईं। आयशा टीम के खाते में सिर्फ 9 रन ही जुटा सकीं। इसके बाद मुनीबा अली ने सदाफ शमास के साथ चौथे विकेट के लिए 48 गेंदों में 54 रन जुटाकर टीम को 77 के स्कोर तक पहुंचाया, लेकिन 12वें ओवर की चौथी और छठी गेंद पर सदाफ (20) और कप्तान फातिमा सना (0) अपना विकेट खो बैठीं। इसके बाद टीम लगातार अंतराल पर विकेट गिरते रहे।

थिपाचा पुत्थावोंग ने झटके 3 विकेट

थाईलैंड की ओर से थिपाचा पुत्थावोंगने 18 रन देकर 3 विकेट हासिल किए, जबकि सुलीपोर्न लाओमी ने 14 रन देकर 3 विकेट निकाले। इनके अलावा, फनिता माया ने 2 विकेट और सुनिदा चतुरोंगरात्तन ने 1 हासिल की। जवाब में थाईलैंड 20 ओवरों के खेल में 8 विकेट खोकर 84 रन ही बना सकी। पाकिस्तान के लिए सादिया इकबाल ने 11 रन देकर 3 विकेट निकाले, जबकि तुबा हसन ने 2 विकेट चटकाए। फातिमा सना और नाशरा संधू ने 1-1 विकेट झटके।

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Cricket news in Hindi

Updated on:

02 Sept 2026 09:32 am

Published on:

02 Sept 2026 09:32 am

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