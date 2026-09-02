अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 टीम में नहीं मिली जगह, तो Krunal Pandya ने सोशल मीडिया पर लिख दी दिल की बात

इसके बाद से सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट किया, जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। पंड्या ने नजरअंदाज होने के बाद भी उम्मीद जिंदा रखी है और लिखा है, "अभी भी उम्मीदें जिंदा हैं।" इससे पहले जयदेव उनादकट और करुण नायर भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए टीम में वापसी कर चुके हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि सीनियर पंड्या का ये मैसेज चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करता है या नहीं। आपको बता दें कि पांड्या ने आखिरी बार 2021 में भारत के लिए खेला था। वह टी20 टीम से बाहर हो गए। वह भारत के लिए अब तक 19 मैच खेल चुके हैं। क्रुणाल पांड्या ने भारत के लिए अब तक 15 विकेट चटकाए हैं और 130 के स्ट्राइक रेट से 124 रन बनाए हैं, जहां उन्होंने सिर्फ 10 पारियों में बल्लेबाजी की। आईपीएल 2026 में क्रुणाल पांड्या ने आरसीबी के लिए कई बेहतरीन पारियां खेलीं और 226 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 14 विकेट भी निकाले।