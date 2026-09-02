24 घंटे के भीतर टूट गया Deepti Sharma का वर्ल्ड रिकॉर्ड, वूमेंस टी20 क्रिकेट इतिहास की बनीं थीं सबसे सफल गेंदबाज

इस लिस्ट में दीप्ति शर्मा दूसरे स्थान पर आ गई हैं, जिनके नाम 171 विकेट हैं। आपको बता दें कि पुत्थावोंग सिर्फ वूमेन्स क्रिकेट की नहीं, बल्कि मेंस और वूमेन्स क्रिकेट की दूसरी सबसे सफल गेंदबाज बन गई हैं। टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट अफगानिस्तान के राशिद खान ने हासिल किए हैं, जिनके नाम 193 विकेट हैं। वहीं, अब उनके बाद दूसरे स्थान पर थाईलैंड की पुत्थावोंग हो गई हैं, जिनके नाम 173 विकेट हैं।

पुत्थावोंग ने थाईलैंड के लिए 110 मैच खेले हैं और उनका स्ट्राइक रेट 13.39 का रहा है। इस दौरान उन्होंने 6 बार 4 विकेट हॉल और तीन बार 5 विकेट हॉल पूरा किया है। पुत्थावोंग का बेस्ट प्रदर्शन तीन रन पर पांच विकेट के साथ आया था। दूसरे स्थान पर मौजूद दीप्ति शर्मा 150 मैच खेल चुकी हैं और उन्होंने 171 विकेट चटकाए हैं। दीप्ति शर्मा का स्ट्राइक रेट लगभग 20 का है और उनका इकोनॉमी रेट भी 6.34 का है। दीप्ति शर्मा ने अपने करियर में अभी तक सिर्फ एक बार 4 विकेट हॉल और दो बार 5 विकेट हॉल पूरा किया है।