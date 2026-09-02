क्विंटन डी कॉक ने Virat Kohli के रिकॉर्ड की कर ली बराबरी, तूफानी शतक ठोक क्रिस गेल-डेविड वॉर्नर के एलीट क्लब में हुए शामिल

क्विंटन डिकॉक ने वनडे करियर का 22वां शतक जड़ा (photo - EspnCricInfo)
Most Hundred in T20 Cricket: कैरेबियन प्रीमियर लीग में 33 साल के क्विंटन डी कॉक (Quinton de Kock) ने तूफानी शतक ठोककर विराट कोहली (Virat Kohli) और डेविड वॉर्नर (Devid Warner) के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। वह टी20 क्रिकेट में 10 या उससे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में भी शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि दुनिया में आज तक सिर्फ पांच ही बल्लेबाज हैं, जिन्होंने टी20 क्रिकेट में 10 या उससे ज्यादा शतक लगाए हैं। क्रिस गेल (Chris Gayle) के नाम सबसे ज्यादा 22 शतक हैं, तो वहीं बाबर आजम (Babar Azam) के नाम 13 शतक हैं। वहीं विराट कोहली और डेविड वॉर्नर ने भी 10-10 शतक लगाए हैं।
डी कॉक ने कैरेबियन प्रीमियर लीग में 57 गेंद में 106 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 11 चौके और छह छक्के शामिल थे। इस शतक के लगते ही उन्होंने विराट कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली और वह टी20 क्रिकेट में 10 शतक लगाने वाले दुनिया के पांचवें बल्लेबाज बन गए।
कैरेबियन प्रीमियर लीग के 23वें मुकाबले में सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स और बारबाडोस ट्राइडेंट्स के बीच मुकाबला खेला गया, जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए बारबाडोस ट्राइडेंट्स ने 20 ओवर में चार विकेट गंवाकर 217 रन बनाए। इस पारी में डी कॉक के शतक के अलावा जेकरी कार्टर ने 36 गेंद में 57 रन की पारी खेली, जिसमें सात छक्के शामिल थे।
जवाब में सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स ने 19.1 ओवर में ही 220 रन बनाकर छह विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया। जॉनसन चार्ल्स ने 45 गेंद में 78 रन की पारी खेली, तो दासुन शनाका ने 22 गेंद में 36 रन बनाए। इसके अलावा वानिंदु हसरंगा ने चार गेंद में 18 रनों की तूफानी पारी खेली, जिससे मैच पूरी तरह पलट गया।
|खिलाड़ी
|देश
|मैच
|रन
|शतक
|क्रिस गेल
|वेस्टइंडीज
|463
|14,562
|22
|बाबर आजम
|पाकिस्तान
|359
|12,493
|13
|विराट कोहली
|भारत
|430
|14,218
|10
|डेविड वॉर्नर
|ऑस्ट्रेलिया
|439
|14,284
|10
|क्विंटन डी कॉक
|दक्षिण अफ्रीका
|457
|12,867
|10
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