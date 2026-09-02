क्विंटन डी कॉक ने Virat Kohli के रिकॉर्ड की कर ली बराबरी, तूफानी शतक ठोक क्रिस गेल-डेविड वॉर्नर के एलीट क्लब में हुए शामिल

Most Hundred in T20 Cricket: कैरेबियन प्रीमियर लीग में 33 साल के क्विंटन डी कॉक (Quinton de Kock) ने तूफानी शतक ठोककर विराट कोहली (Virat Kohli) और डेविड वॉर्नर (Devid Warner) के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। वह टी20 क्रिकेट में 10 या उससे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में भी शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि दुनिया में आज तक सिर्फ पांच ही बल्लेबाज हैं, जिन्होंने टी20 क्रिकेट में 10 या उससे ज्यादा शतक लगाए हैं। क्रिस गेल (Chris Gayle) के नाम सबसे ज्यादा 22 शतक हैं, तो वहीं बाबर आजम (Babar Azam) के नाम 13 शतक हैं। वहीं विराट कोहली और डेविड वॉर्नर ने भी 10-10 शतक लगाए हैं।