ENG vs SL: सोनल दिनुषा को ही कर दिया नजरअंदाज, इंग्लैंड के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए श्रीलंका की टीम का ऐलान

ENG vs SL T20I and ODI Series 2026 Update: श्रीलंका क्रिकेट ने बुधवार को इंग्लैंड दौरे पर खेली जाने वाली टी20 और वनडे सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। दोनों टीमों में सोनल दिनुषा का नाम शामिल नहीं है, जिन्होंने हाल में भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज की 4 पारियों में 3 शतक और 1 अर्धशतकीय पारी खेली थी। सबसे खास बात ये है कि दिनुषा ने भारतीय टीम को दूसरा टेस्ट जीतने से रोक दिया था और कोलंबो टेस्ट बराबरी पर खत्म हुआ था। सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने के बावजूद सेलेक्टर्स ने उन्हें वनडे और टी20 टीम में जगह नहीं दी है।