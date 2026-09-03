Asian Games 2026: लिटन दास कप्तान, शांतो की वापसी; बांग्लादेश ने किया 15 सदस्यीय टीम का ऐलान

Bangladesh Asian Games Squad 2026:एशियन गेम्स 2026 को लेकर बांग्लादेश ने बड़ा ऐलान किया है। बीसीबी ने 19 सितंबर से शुरू होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए टीम के लिए 15 सदस्यीय टीम का घोषणा कर दी है। टीम में कई अनुभवी खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। खास बात यह है कि लिटन दास को टीम की कमान सौंपी गई है। वहीं, नजमुल हुसैन शांतो की भी टीम में वापसी हुई है।