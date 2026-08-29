Asian Games 2026 से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, नीरज चोपड़ा नहीं लेंगे टूर्नामेंट में हिस्सा

नीरज चोपड़ा ने लिखा, "काफी मेहनत के बाद, मुझे लगा कि लॉज़ेन में 'सीजन के बेस्ट थ्रो' के साथ मुझे वह रफ्तार मिल रही है, जिसकी मुझे तलाश थी। दुर्भाग्य से, इसके कुछ ही समय बाद ट्रेनिंग के दौरान मेरे एंकल में लिगामेंट फट गया। अपने डॉक्टर और टीम से बातचीत के बाद, हमने तय किया है कि मैं इस सीजन के बाकी मैचों में हिस्सा नहीं लूंगा। यह निराशाजनक है, खासकर इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं अपनी लय हासिल करने के करीब हूँ। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, रुकावटें सफर का ही हिस्सा होती हैं। अब मेरा ध्यान पूरी तरह से ठीक होने और और भी मजबूती के साथ वापसी करने पर है। आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।"