ध्यानचंद के खेल का हिटलर भी था दीवाना, चांद की रोशनी में प्रैक्टिस कर ‘हॉकी के जादूगर’ ने देश को दिलाए तीन गोल्ड मेडल

ध्यानचंद की प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम में चुना गया। ध्यानचंद तो मानो मौके की तलाश में ही बैठे थे और इस दौरे पर उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया। भारतीय सेना ने न्यूजीलैंड में 18 मैच जीते और सिर्फ एक ही मुकाबले में हार का सामना किया, जिसका श्रेय ध्यानचंद के जादुई खेल को गया। भारतीय हॉकी महासंघ ने 1928 ओलंपिक के लिए जब टीम भेजने का निर्णय लिया, तो ध्यानचंद को ट्रायल के लिए बुलाया गया और वह ओलंपिक के लिए टीम में जगह बनाने में सफल रहे।