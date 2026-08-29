52 साल में भारतीय टीम का महिला हॉकी विश्व कप में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन, हॉकी इंडिया ने की इनाम की घोषणा

सलिमा टेटे की टीम ने गुरुवार को एम्सटेलवीन में 5वें/6वें स्थान के क्लासिफिकेशन मैच में दुनिया की 5वें नंबर की टीम जर्मनी को 3-1 से हराकर यह उपलब्धि हासिल की, जो 1974 में पहले एडिशन में चौथे स्थान पर रहने के बाद से टूर्नामेंट में भारत का सबसे अच्छा नतीजा था। टीम ने इस कैंपेन में सिर्फ एक हार का सामना किया, जिसमें उसने चीन, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी ऊंची रैंक वाली टीमों के साथ ड्रॉ खेला और दक्षिण अफ्रीका पर 6-1 से जीत दर्ज की। इसके बाद चीफ कोच शोर्ड मारिन के अंडर जर्मनी पर जीत के साथ अपना सफर पूरा किया।