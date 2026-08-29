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52 साल में भारतीय टीम का महिला हॉकी विश्व कप में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन, हॉकी इंडिया ने की इनाम की घोषणा

हॉकी इंडिया ने भारतीय महिला टीम के लिए नकद इनाम की घोषणा की है। महिला टीम ने हॉकी वर्ल्ड कप में 52 साल का अबतक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए पांचवां स्थान हासिल किया।
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भारत

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Siddharth Rai

Aug 29, 2026

India women’s team

हॉकी इंडिया ने महिला हॉकी टीम के लिए 50 लाख रुपये के इनाम की घोषणा की (Photo: Hockey India)

India women’s hockey team get cash reward: हॉकी इंडिया ने शुक्रवार को बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित एफआईएच हॉकी महिला वर्ल्ड कप 2026 में ऐतिहासिक पांचवें स्थान पर रहने के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम को 50 लाख रुपये के नकद पुरस्कार की घोषणा की।

भारत का जोरदार प्रदर्शन

सलिमा टेटे की टीम ने गुरुवार को एम्सटेलवीन में 5वें/6वें स्थान के क्लासिफिकेशन मैच में दुनिया की 5वें नंबर की टीम जर्मनी को 3-1 से हराकर यह उपलब्धि हासिल की, जो 1974 में पहले एडिशन में चौथे स्थान पर रहने के बाद से टूर्नामेंट में भारत का सबसे अच्छा नतीजा था। टीम ने इस कैंपेन में सिर्फ एक हार का सामना किया, जिसमें उसने चीन, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी ऊंची रैंक वाली टीमों के साथ ड्रॉ खेला और दक्षिण अफ्रीका पर 6-1 से जीत दर्ज की। इसके बाद चीफ कोच शोर्ड मारिन के अंडर जर्मनी पर जीत के साथ अपना सफर पूरा किया।

50 लाख रुपये का कैश अवॉर्ड

टीम को इस कामयाबी पर बधाई देते हुए, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप तिर्की ने कहा, "यह भारतीय महिला हॉकी के लिए एक ऐतिहासिक नतीजा है। 52 साल बाद वर्ल्ड कप में पांचवें स्थान पर आना इस टीम की कड़ी मेहनत, हिम्मत और लड़ने के जज्बे का सबूत है जो उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में दिखाया है। हॉकी इंडिया की ओर से, मुझे टीम के लिए 50 लाख रुपये के कैश अवॉर्ड की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। मुझे उम्मीद है कि इससे खिलाड़ियों को अपना लेवल ऊंचा करने की प्रेरणा मिलेगी।"

हॉकी इंडिया के सेक्रेटरी जनरल भोला नाथ सिंह ने कहा, "सलीमा और उनकी टीम ने एक ऐसे कैंपेन से देश को गर्व महसूस कराया है जिसमें उन्होंने दुनिया की कुछ बेहतरीन टीमों के साथ मुकाबला किया और अपनी जगह बनाए रखी। यह घोषणा उनकी प्रतिबद्धता और कड़ी मेहनत को पहचानने का हमारा तरीका है, और हमें उम्मीद है कि इससे टीम को और प्रेरणा मिलेगी क्योंकि वे एशियन गेम्स पर अपना ध्यान लगाएंगे।"

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Updated on:

29 Aug 2026 08:28 am

Published on:

29 Aug 2026 08:28 am

Hindi News / Sports / Other Sports / 52 साल में भारतीय टीम का महिला हॉकी विश्व कप में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन, हॉकी इंडिया ने की इनाम की घोषणा

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