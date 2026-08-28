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Neeraj Chopra: ज्यूरिख से रहे दूर, फिर भी नीरज चोपड़ा ने मारी बाजी, डायमंड लीग फाइनल के लिए किया क्वालीफाई

Neeraj Chopra among Men’s Javelin Throw Diamond League finalists: नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 4-5 सितंबर को ब्रसेल्स में होने वाले फाइनल से पहले जैवलिन थ्रो की अंक तालिका और दावेदारों के बारे में जानें।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

Aug 28, 2026

Neeraj Chopra qualifies for Diamond League Final

दो बार के ओलंपिक मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा (Photo Credit- IANS)

Diamond League javelin throw standings: भारत के स्टार भाला फेंक (जैवलिन थ्रो) खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने शुक्रवार को ब्रसेल्स में होने वाले डायमंड लीग फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। यह फाइनल 4-5 सितंबर को ब्रसेल्स में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में उनके इस सीजन को एक और बड़े खिताब के साथ समाप्त करने की उम्मीदें बरकरार हैं।

नीरज चोपड़ा ने इस सीजन में डायमंड लीग के दो मुकाबलों में हिस्सा लेकर फाइनल के लिए पर्याप्त क्वालिफिकेशन अंक हासिल किए हैं। 19 जून को दोहा में उन्होंने 85.69 मीटर का भाला फेंका और चौथे स्थान पर रहे। इसके बाद 21 अगस्त को लुसाने में उनका प्रदर्शन बेहतर रहा। उन्होंने 88.05 मीटर का थ्रो किया और दूसरे स्थान पर रहे। यह इस सीजन में नीरज का अब तक का सबसे लंबा थ्रो है।

नीरज चोपड़ा ने 27 अगस्त को ज्यूरिख में हुए डायमंड लीग चरण में हिस्सा नहीं लिया था। पुरुषों की जैवलिन थ्रो स्पर्धा वहां भी आयोजित की गई थी, लेकिन लुसाने में हासिल किए गए अंकों के आधार पर नीरज ने फाइनल में अपनी जगह बना ली।

इस सीजन में नीरज का प्रदर्शन डायमंड लीग तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में भी रजत पदक जीता था। वहां उन्होंने 85.83 मीटर का थ्रो किया था।

डायमंड लीग फाइनल से पहले पुरुषों की जैवलिन थ्रो अंक तालिका में श्रीलंका के रुमेश थरंगा पथिरागे सबसे आगे हैं। उन्होंने ज्यूरिख चरण में 92.07 मीटर का शानदार थ्रो करते हुए जीत दर्ज की थी। उनके अलावा एंडरसन पीटर्स, केशोर्न वॉलकॉट और कर्टिस थॉम्पसन भी खिताब के दावेदारों में शामिल हैं।

नीरज चोपड़ा के लिए ब्रसेल्स का मुकाबला खास रहने वाला है। वह 2022 में डायमंड लीग चैंपियन बन चुके हैं। इसके बाद वह तीन बार इस प्रतियोगिता में उपविजेता रहे। अब उनकी कोशिश एक बार फिर ट्रॉफी जीतकर अपने सीजन का शानदार अंत करने की होगी।

डायमंड लीग प्वाइंट सिस्टम

डायमंड लीग हर साल मई से सितंबर के बीच आयोजित होने वाली 14 प्रतियोगिताओं की सीरीज है। इसमें पुरुष और महिला खिलाड़ी 16 अलग-अलग स्पर्धाओं में मुकाबला करते हैं। हर प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर अंक मिलते हैं। किसी स्पर्धा में पहले स्थान पर रहने वाले खिलाड़ी को 8 अंक मिलते हैं, जबकि दूसरे से आठवें स्थान तक रहने वाले खिलाड़ियों को क्रमशः 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 अंक दिए जाते हैं।

नीरज चोपड़ा ने इस सीजन में दो डायमंड लीग मुकाबलों में हिस्सा लिया। दोहा में वह चौथे स्थान पर रहे और 5 अंक हासिल किए। इसके बाद लॉज़ेन में दूसरे स्थान पर रहते हुए उन्होंने 7 अंक जुटाए। इस तरह नीरज के कुल 12 अंक हो गए। इस तरह वह डायमंड लीग फाइनल में पहुंचने में सफल रहे।

फाइलन के लिए क्वालीफाई करने वाले जैवलिन थ्रोअर

क्रमांकखिलाड़ीदेशअंक
1रुमेश थरंगा पथिरागेश्रीलंका39
2एंडरसन पीटर्सग्रेनाडा35
3केशोर्न वॉलकॉटत्रिनिदाद एंड टोबैगो23
4कर्टिस थॉम्पसनयूएसए20
5जूलियस येगोकेन्या13
6नीरज चोपड़ाभारत12

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Updated on:

28 Aug 2026 10:32 am

Published on:

28 Aug 2026 10:27 am

Hindi News / Sports / Neeraj Chopra: ज्यूरिख से रहे दूर, फिर भी नीरज चोपड़ा ने मारी बाजी, डायमंड लीग फाइनल के लिए किया क्वालीफाई

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