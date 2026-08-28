Neeraj Chopra: ज्यूरिख से रहे दूर, फिर भी नीरज चोपड़ा ने मारी बाजी, डायमंड लीग फाइनल के लिए किया क्वालीफाई

डायमंड लीग हर साल मई से सितंबर के बीच आयोजित होने वाली 14 प्रतियोगिताओं की सीरीज है। इसमें पुरुष और महिला खिलाड़ी 16 अलग-अलग स्पर्धाओं में मुकाबला करते हैं। हर प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर अंक मिलते हैं। किसी स्पर्धा में पहले स्थान पर रहने वाले खिलाड़ी को 8 अंक मिलते हैं, जबकि दूसरे से आठवें स्थान तक रहने वाले खिलाड़ियों को क्रमशः 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 अंक दिए जाते हैं।