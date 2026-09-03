सुदीप कुमार दलीप ट्रॉफी 2026 में सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले बल्‍लेबाज हैं। उन्‍होंने दो मैचों की तीन पारियों में 61.67 के औसत और 74.30 के स्‍ट्राइक रेट के साथ 185 रन बनाए हैं। उनके बाद दूसरे नंबर पर शाहबाज अहमद हैं, जिन्‍होंने एक मैच की एक पारी में 167 रन बनाए। वहीं, इस मामले में तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा हैं, जिन्‍होंने एक मैच की दो पारियों में 50.76 के स्‍ट्राइक रेट से 167 रन बनाए हैं। जबकि वैभव सूर्यवंशी दलीप ट्रॉफी में चौथे सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उन्‍होंने दो मैचों की तीन पारियों में 140 रन बनाए हैं। अगर फाइनल में भी उनका बल्‍ला चलता है तो वह इस मामले में भी शीर्ष पर पहुंच सकते हैं।