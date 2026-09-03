रोहित शर्मा खेलेंगे 2027 वनडे वर्ल्ड कप? मीटिंग के बाद BCCI ने दिया ‘हिटमैन’ के भविष्य पर बड़ा अपडेट

BCCI Review Meeting, Rohit Sharma Future: पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बड़ा बयान दिया है। गुरुवार को हुई समीक्षा बैठक के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि रोहित शर्मा को लेकर फैलाई जा रही बातें सिर्फ कोरी अफवाहें हैं। उन्होंने मीडिया और क्रिकेट प्रेमियों से अपील की कि वे ऐसी मनगढ़ंत खबरों पर ध्यान न दें और अफवाह फैलाने वालों को किसी भी तरह की खुराक न दें।