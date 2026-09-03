Asian Games 2026 के लिए बदला भारतीय टीम का हेड कोच, जानें किसे सौंपी जिम्मेदारी

VVS Laxman to coach Team India in Asian Games 2026: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क्रिकेट डायरेक्टर वीवीएस लक्ष्मण जापान के आइची-नागोया में होने वाले एशियन गेम्स 2026 में भारतीय पुरुष टीम की कोचिंग की जिम्‍मेदारी संभालेंगे। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की ओर से जारी कोचों की लिस्ट के मुताबिक, लक्ष्मण हेड कोच होंगे। वहीं, सुनील जोशी, ऋषिकेश कानितकर और सुभादीप घोष असिस्टेंट कोच होंगे। यहां बता दें कि लक्ष्मण इससे पहले चीन के हांग्जो में 2023 एशियन गेम्स में भी भारतीय पुरुष टीम के कोच रह चुके हैं। उनकी कोचिंग में ही भारत ने गोल्ड मेडल जीता था।