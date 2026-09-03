भारतीय महिला टीम अभी तक एक मैच ही खेली है, जिसमें उसने थाईलैंड को हराया था। इस जीत के साथ वह विमेंस एशिया कप 2026 की पॉइट्स टेबल के ग्रुप-ए में 2 अंक और +4.700 नेट रन रेट के साथ शीर्ष पर काबिज है। अगर वह हांगकांग को हरा देती है, तो सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लेगी। जबकि हांगकांग बाहर हो जाएगी। वहीं, थाईलैंड को हराने वाली पाकिस्‍तान दो अंकों के साथ दूसरे पायदान पर काबिज है। अब उसका दूसरा मुकाबला भारत और तीसरा मैच हांगकांग से है, जिनमें उसे कम से कम एक मुकाबला जीतना होगा।