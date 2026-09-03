विमेंस एशिया कप 2026 में आज भारत बनाम हांगकांग का मुकाबला। (फोटो सोर्स: एक्स@/ACCMedia1 )
INDW vs HKCW in Asia Cup 2026: एशिया कप 2026 में आज 3 सितंबर को भारत और हांगकांग के बीच ग्रुप चरण का मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय महिला टीम जहां इस मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। वहीं, हांगकांड की टीम इस मैच को जीतकर टूर्नामेंट में बने रहने की उम्मीदों से उतरेगी। ऐसे में क्रिकेट फैंस को एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस मैच से पहले पॉइंट्स टेबल में सभी टीमों के हाल पर एक नजर डालते हैं।
भारतीय महिला टीम अभी तक एक मैच ही खेली है, जिसमें उसने थाईलैंड को हराया था। इस जीत के साथ वह विमेंस एशिया कप 2026 की पॉइट्स टेबल के ग्रुप-ए में 2 अंक और +4.700 नेट रन रेट के साथ शीर्ष पर काबिज है। अगर वह हांगकांग को हरा देती है, तो सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लेगी। जबकि हांगकांग बाहर हो जाएगी। वहीं, थाईलैंड को हराने वाली पाकिस्तान दो अंकों के साथ दूसरे पायदान पर काबिज है। अब उसका दूसरा मुकाबला भारत और तीसरा मैच हांगकांग से है, जिनमें उसे कम से कम एक मुकाबला जीतना होगा।
|ग्रुप A
|मैच
|जीत
|हार
|NR
|अंक
|NRR
|भारत
|1
|1
|0
|0
|2
|+4.700
|पाकिस्तान
|1
|1
|0
|0
|2
|+1.750
|थाईलैंड
|3
|1
|2
|0
|2
|-2.050
|हांगकांग
|1
|0
|1
|0
|0
|-0.300
|ग्रुप B
|मैच
|जीत
|हार
|NR
|अंक
|NRR
|श्रीलंका
|2
|2
|0
|0
|4
|+4.129
|बांग्लादेश
|1
|1
|0
|0
|2
|+3.550
|इंडोनेशिया
|2
|0
|2
|0
|0
|-3.650
|यूएई
|1
|0
|1
|0
|0
|-6.263
स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, प्रतीक रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेट कीपर), दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, नंदनी शर्मा, श्री चरणी, क्रांति गौड़, गुनालन कमलिनी, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, राधा यादव।
कैरी चैन, मारिको हिल, यास्मीन दासवानी (विकेट कीपर), मरियम बीबी (कप्तान), मरीना लैम्प्लो, शंज़ीन शहज़ाद, जॉयलीन कौर, शिंग चैन डोरोथिया, रुचिता वेंकटेश, एलिसन सिउ, शार्लेट चैन, कौर महकदीप, हैली वोंग, इकरा सहर और नताशा माइल्स।
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