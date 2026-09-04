CPL 2026: Dasun Shanaka ने ठोका सबसे तेज शतक, उड़ाए 12 छक्के, शेन वॉटसन- ग्लेन मैक्सवेल के क्लब में भी हुए शामिल

इस मुकाबले में सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स ने सेंट लूसिया किंग्स को 137 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स ने 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 235 रन बनाए। फ्लेचर ने 38 गेंदों में 64 रन की पारी खेली, तो जॉनसन चार्ल्स ने 23 गेंदों में 26 रन बनाए। 236 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सेंट लूसिया किंग्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। कामिल पूरन बिना खाता खोले आउट हो गए, तो जॉन कैंपबेल 11 और चरित असलंका 1 रन बनाकर आउट हो गए। इसके अलावा एक छोर पर टिम साइफर्ट खड़े रहे, तो दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे और पूरी टीम 98 रन पर ही ढेर हो गई।