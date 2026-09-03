Asia Cup 2026: 124 रनों की शतकीय पारी खेल मंधाना ने रचा इतिहास, लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

मंधाना ने 64 गेंदों में 7 छक्कों और 14 चौकों के साथ 124 रन बनाए, जो विमेंस टी20 एशिया कप में किसी खिलाड़ी का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर रहा। इसी के साथ मंधाना ने श्रीलंकाई कप्तान चामरी अट्टापट्टू का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने साल 2024 में मलेशिया के खिलाफ 119 रन की नाबाद पारी खेली थी। मंधाना महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में भी शीर्ष पर पहुंच गई हैं, जिन्होंने अब 10,880 रन बना लिए हैं। इस मामले में मंधाना ने मिताली राज (10,868) को पीछे छोड़ दिया है।