Women’s Asia Cup: पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से पहले टीम इंडिया को मिला सेमीफाइनल का टिकट, हांगकांग को बुरी तरह रौंदा

स्मृति मंधाना ने 64 गेंदों में 7 छक्कों और 14 चौकों के साथ 124 रन की पारी खेली। यह उनके टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा शतक रहा। हांगकांग की ओर से मरीना लैम्पलो ने 2 विकेट चटकाए, जबकि रुचिता वेंकटेश और जॉयलीन कौर को 1-1 सफलता मिली। जवाब में हांगकांग 16.2 ओवरों में सिर्फ 56 रन पर सिमट गई। टीम को सिर्फ 2 रन पर पहला झटका लगा। टीम 5 ओवरों के बाद 1 विकेट गंवाकर 8 रन ही बना सकी थी। यहां से नताशा माइल्स के साथ यास्मिन दसवानी ने दूसरे विकेट के लिए 42 गेंदों में 27 रन की साझेदारी करते हुए हांगकांग को 29 के स्कोर तक पहुंचाया, लेकिन यास्मिन (11) के आउट होने के बाद विकेटों का पतझड़ लग गया।