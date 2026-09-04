INDW vs PAKW: ‘आखिरी फैसला लेने के लिए एक दिन का समय’, पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से पहले हरमनप्रीत कौर ने बताया प्लान

हांगकांग के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद हरमनप्रीत कौर ने कहा, "स्मृति और शेफाली ने अच्छी बल्लेबाजी की। इसीलिए हम इन परिस्थितियों से अभ्यस्त होने के लिए पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे। आज की पिच पिछले गेम की तुलना में बेहतर थी, लेकिन यह सब पिच पर कुछ समय बिताने और इन परिस्थितियों से अभ्यस्त होने के बारे में है, क्योंकि हम इन परिस्थितियों से अवगत नहीं हैं। फिर भी, एक टीम के तौर पर हम जो चाहते थे कि हम 200 के करीब स्कोर बनाए, उसमें सफल रहे। बाद में गेंदबाजों ने बहुत अच्छा काम किया।"