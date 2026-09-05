IND vs PAK: पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी, दोनों टीमों ने नहीं किया कोई बदलाव, देखें प्लेइंग 11

India vs Pakistan, Women's Asia Cup 2026: महिला एशिया कप 2026 का 9वां मुक़ाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। सेमीफाइनल में जगह बना चुकी भारतीय महिला टीम की नजरें जीत की हैट्रिक लगाने पर होंगी।