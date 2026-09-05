5 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

Duleep Trophy Final: एक और खिताब जीतने के इरादे से उतरेंगे ईशान किशन, वैभव सूर्यवंशी-मोहम्मद शमी का मिलेगा साथ, जानें डिटेल्स

Duleep Trophy 2026 Final, East Zone vs South Zone: ईशान किशन के पास एक साल के भीतर दूसरी ट्रॉफी जीतने का मौका है। ईस्ट जोन ने डिफेंडिंग चैंपियन सेंट्रल जोन को हराकर दलीप ट्रॉफी के फाइनल में जगह बना ली है, जहां उसका सामना तिलक वर्मा की कप्तानी वाली साउथ जोन से होगा। मुकाबले में कई स्टार खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Sep 05, 2026

Ishan kishan century against afghanistan

ईशान किशन ने जड़ा वनडे करियर का दूसरा शतक (photo - BCCI)

East Zone vs South Zone Duleep Trophy Final: टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को 1 साल के भीतर एक और ट्रॉफी जीतने का मौका मिला है। ईशान किशन की कप्तानी में झारखंड ने पिछले साल दिसंबर में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता था। अब उनकी कप्तानी में ईस्ट जोन की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है और साउथ जोन से भिड़ने के लिए तैयार है। ईस्ट जोन में सिर्फ ईशान ही नहीं, बल्कि अनुकूल रॉय, कुमार कुशाग्र और विराट सिंह जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं, जो झारखंड की टीम का हिस्सा थे।

2013 में जीता था आखिरी खिताब

ईस्ट जोन ने डिफेंडिंग चैंपियन सेंट्रल जोन को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में जगह बना चुकी है, जहां उनका सामना अब साउथ जोन से होगा। साउथ जोन ने अब तक 13 बार खिताब जीता है, तो वहीं ईस्ट जोन दो बार चैंपियन बना है। ईस्ट जोन की टीम आखिरी बार 2013 में चैंपियन बनी थी, तो वहीं साउथ जोन ने आखिरी खिताब 2023 में जीता था। इस बार ईस्ट जोन को खिताब दिलाने के लिए सिर्फ ईशान नहीं बल्की उनके झारखंड टीम के साथी अनुकूल रॉय और कुमार कुशाग्र भी टीम में शामिल हैं। यही नहीं मुकेश कुमार, मोहम्मद शमी और वैभव सूर्यवंशी जैसे स्टार खिलाड़ी भी उनके साथ होंगे।

दलीप ट्रॉफी का खिताबी मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में 6 सितंबर से खेला जाएगा, जहां उनके सामने तिलक वर्मा की अगुवाई वाली साउथ जोन होगी। उस टीम में मोहम्मद सिराज, देवदत्त पडिक्कल, नारायण जगदीशन जैसे खिलाड़ी होंगे।

ईस्ट जोन के बल्लेबाजों का दबदबा

अब तक इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में ईस्ट जोन के सुदीप कुमार सबसे ऊपर हैं, जिन्होंने दो मैचों की तीन पारियों में 185 रन बनाए हैं। वहीं, ईस्ट जोन के शाहबाज अहमद 167 रनों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। तिलक वर्मा ने भी एक मैच की दो पारियों में 167 रन बनाए हैं। वैभव सूर्यवंशी तीन पारियों में 140 रन बनाकर चौथे स्थान पर हैं। भारतीय समयानुसार यह मुकाबला सुबह 9:30 बजे शुरू होगा, जिसे स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोहॉटस्टार पर लाइव देखा जा सकता है।

दलीप ट्रॉफी 2026 फाइनल के लिए ईस्ट जोन

अभिमन्यु ईश्वरन, वैभव सूर्यवंशी, कुमार कुशाग्र, सुदीप कुमार, ईशान किशन (कप्तान और विकेटकीपर), विराट सिंह, एमडी कौनैन क़ुरैशी, अनुकूल रॉय, अभिजीत के सरकार, मोहम्मद शमी, मुकेश कुमार, शाहबाज़ अहमद, सुभ्रांशु सेनापति, डेनिश दास, सूरज सिंधु जयसवाल और शिखर मोहन।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

05 Sept 2026 03:42 pm

Published on:

05 Sept 2026 03:42 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Duleep Trophy Final: एक और खिताब जीतने के इरादे से उतरेंगे ईशान किशन, वैभव सूर्यवंशी-मोहम्मद शमी का मिलेगा साथ, जानें डिटेल्स

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

SENA देशों में सीरीज से पहले परिस्थितियों में ढलने के लिए ज्यादा समय चाहता BCCI, आगामी दुबई वर्कशॉप रखेगा मांग

BCCI FTP plan
क्रिकेट

ईस्ट जोन के खिलाफ फाइनल से पहले साउथ जोन ने बढ़ाई अपनी ताकत, मोहम्मद सिराज और देवदत्त पडिक्कल को टीम में किया शामिल

ind vs sl 1st test KL Rahul
क्रिकेट

IPL 2027 से पहले Sanju Samson को CSK का कप्तान बनाने की मांग, दिग्गज क्रिकेटर ने बताई सबसे बड़ी वजह

sanju samson century
क्रिकेट

यशस्वी जायसवाल-तिलक वर्मा के रिकॉर्ड पर Vaibhav Suryavanshi की नजर, अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 का इतिहास पलटने का मौका

vaibhav suryavanshi
क्रिकेट

IND W vs PAK W: वूमेंस एशिया कप में 9 बार हुई है भारत-पाकिस्तान की टक्कर, 4 सालों से जीत के लिए तरस रहे पड़ोसी

women's cricket team india
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.