Duleep Trophy Final: एक और खिताब जीतने के इरादे से उतरेंगे ईशान किशन, वैभव सूर्यवंशी-मोहम्मद शमी का मिलेगा साथ, जानें डिटेल्स

ईस्ट जोन ने डिफेंडिंग चैंपियन सेंट्रल जोन को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में जगह बना चुकी है, जहां उनका सामना अब साउथ जोन से होगा। साउथ जोन ने अब तक 13 बार खिताब जीता है, तो वहीं ईस्ट जोन दो बार चैंपियन बना है। ईस्ट जोन की टीम आखिरी बार 2013 में चैंपियन बनी थी, तो वहीं साउथ जोन ने आखिरी खिताब 2023 में जीता था। इस बार ईस्ट जोन को खिताब दिलाने के लिए सिर्फ ईशान नहीं बल्की उनके झारखंड टीम के साथी अनुकूल रॉय और कुमार कुशाग्र भी टीम में शामिल हैं। यही नहीं मुकेश कुमार, मोहम्मद शमी और वैभव सूर्यवंशी जैसे स्टार खिलाड़ी भी उनके साथ होंगे।