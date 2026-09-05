यशस्वी जायसवाल-तिलक वर्मा के रिकॉर्ड पर Vaibhav Suryavanshi की नजर, अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 का इतिहास पलटने का मौका

Vaibhav Suryavanshi Eyes on World Record: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 13 सितंबर को खेला जाएगा। इसके बाद 15 और 17 सितंबर को अगले दोनों मुकाबले खेले जाएंगे। तीन मैचों की टी20 सीरीज में वैभव सूर्यवंशी की नजर एक बार फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड पर है। सूर्यवंशी अगर इस मुकाबले में शतक जड़ देते हैं, तो वह टी20 इंटरनेशनल में शतक जड़ने वाले दुनिया के सबसे यंग प्लेयर बन जाएंगे। इससे पहले उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू कर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था। वह इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले दुनिया के दूसरे सबसे यंग क्रिकेटर बन गए थे।