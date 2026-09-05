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Lhuan-dre Pretorius बने T20I में शतक जड़ने वाले सबसे यंग प्लेयर, तीसरे स्थान पर खिसके यशस्वी जायसवाल

South Africa vs Namibia: साउथ अफ्रीका के लुआन-ड्रे प्रीटोरियस ने नामीबिया के खिलाफ 53 गेंदों में 101 रन की तूफानी पारी खेलकर टी20 इंटरनेशनल में सबसे कम उम्र में शतक जड़ने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उनकी पारी की बदौलत साउथ अफ्रीका ने नामीबिया को 11 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली।
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भारत

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Vivek Kumar Singh

Sep 05, 2026

Luan-dre Pretorius youngest T20I century

लुआन ड्रे प्रेटोरियस (फोटो- Namibia Cricket X)

Youngest Player To Score Hundred in T20I: नामीबिया में खेली जा रही ट्राई नेशन सीरीज के छठे मुकाबले में साउथ अफ्रीका के लुआन-ड्रे प्रीटोरियस ने शतक जड़कर टी20 क्रिकेट का इतिहास बदल दिया। वह टी20 इंटरनेशनल में सबसे कम उम्र में शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए। प्रीटोरियस ने 53 गेंद में 101 रन की पारी खेली, जिसमें 8 छक्के और पांच चौके शामिल थे। इस दौरान साउथ अफ्रीका ने 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 228 रन बनाए और नामीबिया की टीम सिर्फ 217 रन बना सकी और 11 रन से मुकाबला हार गई।

फाइनल में पहुंची साउथ अफ्रीका

यह पहला मौका है, जब नामीबिया को साउथ अफ्रीका ने हराया है। इससे पहले दोनों टीमों के बीच 2 मुकाबले खेले गए थे और दोनों में ही नामीबिया को जीत मिली थी। इस जीत के साथ साउथ अफ्रीका ने फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया, जबकि दूसरी फाइनल टीम जिंबॉब्वे की टीम है। खिताबी मुकाबला 6 सितंबर को इसी मैदान पर खेला जाएगा।

साउथ अफ्रीका को मिली धमाकेदार शुरुआत

इस मुकाबले में नामीबिया ने टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। लुआन-ड्रे प्रीटोरियस और कोनोर एस्टरहुइज़ेन ने पहले विकेट के लिए 156 रन की साझेदारी की और वह भी सिर्फ 11.02 ओवर में। कोनोर एस्टरहुइज़ेन 88 रन बनाकर आउट हुए, तो दूसरी ओर लुआन-ड्रे प्रीटोरियस ने शतक जड़कर इतिहास रच दिया।

प्रीटोरियस ने अफगानिस्तान के हजरतुल्लाह जाजई का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2019 में 20 साल 337 दिन की उम्र में शतक जड़ा था। भारत के यशस्वी जायसवाल अब तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं, जिन्होंने एशियन गेम्स 2022 में नेपाल के खिलाफ शतक जड़ा था। उन्होंने 21 साल 279 दिन की उम्र में यह कारनामा किया था, जबकि इस लिस्ट में तिलक वर्मा पांचवें स्थान पर हैं। उन्होंने 2024 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 22 साल 5 दिन की उम्र में शतक जड़ा था।

T20I में सबसे कम उम्र में शतक

रैंकटीमउम्रबल्लेबाजखिलाफवर्ष
1साउथ अफ्रीका20 साल 161 दिनलुआन-ड्रे प्रेटोरियसनामीबिया2026
2अफगानिस्तान20 साल 337 दिनहज़रतुल्लाह ज़ज़ईआयरलैंड2019
3भारत21 साल 279 दिनयशस्वी जायसवालनेपाल2023
4जिम्बाब्वे21 साल 324 दिनब्रायन बेनेटतंजानिया2025
5भारत22 साल 5 दिनतिलक वर्मासाउथ अफ्रीका2024
6भारत22 साल 7 दिनतिलक वर्मासाउथ अफ्रीका2024
7अफगानिस्तान22 साल 31 दिनरहमानुल्लाह गुरबाज़UAE2023
8साउथ अफ्रीका22 साल 105 दिनडेवाल्ड ब्रेविसऑस्ट्रेलिया2025
9पाकिस्तान22 साल 127 दिनअहमद शहज़ादबांग्लादेश2014
10इंग्लैंड22 साल 133 दिनजैकब बेथेलभारत2026

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Updated on:

05 Sept 2026 09:11 am

Published on:

05 Sept 2026 09:11 am

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