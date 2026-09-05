Lhuan-dre Pretorius बने T20I में शतक जड़ने वाले सबसे यंग प्लेयर, तीसरे स्थान पर खिसके यशस्वी जायसवाल

Youngest Player To Score Hundred in T20I: नामीबिया में खेली जा रही ट्राई नेशन सीरीज के छठे मुकाबले में साउथ अफ्रीका के लुआन-ड्रे प्रीटोरियस ने शतक जड़कर टी20 क्रिकेट का इतिहास बदल दिया। वह टी20 इंटरनेशनल में सबसे कम उम्र में शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए। प्रीटोरियस ने 53 गेंद में 101 रन की पारी खेली, जिसमें 8 छक्के और पांच चौके शामिल थे। इस दौरान साउथ अफ्रीका ने 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 228 रन बनाए और नामीबिया की टीम सिर्फ 217 रन बना सकी और 11 रन से मुकाबला हार गई।