Duleep Trophy Final: वैभव सूर्यवंशी को रोकने की तैयारी, विपक्षी टीम में मोहम्मद सिराज समेत 2 स्टार प्लेयर की एंट्री

साउथ जोन के कप्तान तिलक वर्मा, ईस्‍ट जोन के उपकप्‍तान वैभव सूर्यवंशी और कप्‍तान ईशान किशन ये तीनों ही अफगानिस्तान के खिलाफ आगामी तीन टी20 सीरीज के लिए भारत की टीम का हिस्सा हैं, जो 10 सितंबर को दलीप ट्रॉफी फाइनल के तय समय के खत्म होने के तीन दिन बाद शुरू होगी। पहले इन तीनों के फाइनल नहीं खेलने की रिपोर्ट सामने आ रही थी। लेकिन, अब इन तीनों के दलीप ट्रॉफी फाइनल खेलने की संभावना है। जब तक कि भारतीय टीम मैनेजमेंट की ओर से उन्हें न खेलने के लिए देर से रिक्वेस्ट न की जाए। पडिक्कल और सिराज को शामिल करना टीम मैनेजमेंट के टेस्ट खिलाड़ियों को लय में लाने के प्लान का हिस्सा है।