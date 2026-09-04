Sri Lanka Tour of England: टीम अनाउंसमेंट के एक ही दिन बाद कप्तान हुआ बाहर, श्रीलंका को बदलना पड़ा टी20 स्क्वॉड

Sri Lanka T20 Squad Update: शुक्रवार को श्रीलंका क्रिकेट ने इंग्लैंड दौरे के लिए चुनी गई टी20 टीम में बड़े बदलाव का ऐलान किया। टीम के कप्तान कुसल मेंडिस के साथ बिनुरा फर्नांडो इंग्लैंड दौरे पर टी20 सीरीज नहीं खेलेंगे। ये दोनों खिलाड़ी लंका प्रीमियर लीग 2026 में चोटिल हो गए थे और अब तक पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं। हालांकि, जब बुधवार को टीम का ऐलान हुआ था तो मेंडिस टीम के कप्तान चुने गए थे, लेकिन उनकी चोट की जानकारी मिलते ही सेलेक्शन पैनल ने टी20 टीम में बदलाव का ऐलान कर दिया।