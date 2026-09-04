Women’s Asia Cup की बादशाह टीम इंडिया का ICC टूर्नामेंट में बुरा हाल, 48 साल में जीत पाई सिर्फ एक ट्रॉफी

साल 2018 में बांग्लादेश ने टीम इंडिया का दबदबा खत्म किया और पहली बार चैंपियन बना। 2022 में टीम इंडिया ने फिर खिताब जीता और 2024 में श्रीलंका ने अपनी पहली ट्रॉफी उठाई। इस दौरान पड़ोसियों का हाल सबसे बुरा रहा है और अब तक यह टीम खिताब से दूर रही है। पाकिस्तान की टीम 2 बार फाइनल में जरूर पहुंची है, लेकिन दोनों बार उसे भारतीय टीम से हार का सामना करना पड़ा है। अब तक 9 में से 7 खिताब जीतने वाली भारतीय टीम को हराना हर टीम के लिए सपना रहता है। हालांकि, एशिया कप में दबदबा बनाने वाली टीम इंडिया का आईसीसी टूर्नामेंट में कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा है।