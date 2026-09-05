महिला एशिया कप में भारत की धमाकेदार जीत, पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंदा

India vs Pakistan Women’s Asia Cup: महिला एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत दर्ज कर एक बार फिर अपना दबदबा साबित किया है। मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने पूरी तरह बेबस नजर आई और महज 55 रन पर ढेर हो गई। इसके बाद भारत ने बिना ज्यादा परेशानी के लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ भारतीय खिलाड़ियों ने गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में शानदार प्रदर्शन दिखाया।