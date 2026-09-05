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महिला एशिया कप में भारत की धमाकेदार जीत, पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंदा

Women’s Asia Cup: महिला एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तानी टीम 18.1 ओवरों में मात्र 55 रन पर सिमट गई थी।
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भारत

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Saurabh Mall

Sep 05, 2026

Women's Asia Cup 2026 IND vs PAK

महिला एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को हराया (सोर्स: एक्स @/BCCI Women)

India vs Pakistan Women’s Asia Cup: महिला एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत दर्ज कर एक बार फिर अपना दबदबा साबित किया है। मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने पूरी तरह बेबस नजर आई और महज 55 रन पर ढेर हो गई। इसके बाद भारत ने बिना ज्यादा परेशानी के लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ भारतीय खिलाड़ियों ने गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में शानदार प्रदर्शन दिखाया।

अपडेट जारी है…

Women’s Asia Cup में फिर गरमाया भारत-पाक मैच, हरमनप्रीत-फातिमा ने टॉस के बाद नहीं मिलाया हाथ

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Updated on:

05 Sept 2026 10:25 pm

Published on:

05 Sept 2026 10:19 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / महिला एशिया कप में भारत की धमाकेदार जीत, पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंदा

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