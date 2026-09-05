पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: ESPNcricinfo)
India Women's vs Pakistan Women's: एशिया कप 2026 में शनिवार को भारत और पाकिस्तान के बीच हाईवोल्टेज मुकाबला खेला जा रहा है। दुबई इंटरनेशन क्रिकेट स्टेडियम में टॉस जीतकर पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन जल्द ही भारतीय गेंदबाजों ने उसे गलत साबित करते हुए बैक-टू-बैक बड़े झटके दिए। पाकिस्तान की टीम महज 55 के स्कोर पर ढेर हो गई। महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में ये उसका सबसे कम स्कोर है।
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान टीम की शुरुआत से लेकर अंत तक खराब रहा। उसकी सलामी बल्लेबाज मुनीबा अली ने 13 ओर शवाल जुल्फ़िकार ने 14 रन की पारी खेली। इनके अलावा अन्य कोई बल्लेबाज सिंगल डिजिट से आगे नहीं बढ़ सकी। पूरी टीम 18.1 ओवर में 55 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगा सकी। भारत की ओर से श्रीचरण और प्रेमा रावत ने तीन-तीन विकेट तो दीप्ति शर्मा ने दो विकेट चटकाए।
|स्कोर
|ओवर
|रन रेट
|पारी
|विपक्षी
|स्थान
|नतीजा
|तारीख
|55*
|18.1
|3.03
|1
|भारत
|दुबई
|--
|5 सितंबर 2026
|56
|11.4
|4.80
|2
|न्यूजीलैंड महिला
|दुबई
|हार
|14 अक्टूबर 2024
|60
|16.5
|3.56
|2
|इंग्लैंड महिला
|टॉन्टन
|हार
|16 जून 2009
|63
|19.1
|3.28
|2
|भारत महिला
|ग्वांगझू
|हार
|31 अक्टूबर 2012
|64/9
|20.0
|3.20
|1
|बांग्लादेश महिला
|हांगझू
|हार
|25 सितंबर 2023
|65/9
|20.0
|3.25
|1
|न्यूजीलैंड महिला
|बैसेटेरे
|हार
|10 मई 2010
|65
|18.5
|3.45
|1
|वेस्टइंडीज महिला
|सेंट एंड्र्यूज
|हार
|7 सितंबर 2011
|72/9
|20.0
|3.60
|1
|वेस्टइंडीज महिला
|प्रोविडेंस
|टाई
|11 सितंबर 2011
|72/7
|20.0
|3.60
|1
|भारत महिला
|कुआलालंपुर
|हार
|9 जून 2018
|72
|18.4
|3.85
|1
|श्रीलंका महिला
|कोलंबो
|हार
|30 मार्च 2018
|74/9
|20.0
|3.70
|1
|वेस्टइंडीज महिला
|सेंट जॉर्ज
|हार
|29 अक्टूबर 2015
|पाकिस्तान का स्कोर
|ओवर
|रन रेट
|परिणाम
|स्थान
|तारीख
|55*
|18.1
|3.03
|--
|दुबई
|5 सितंबर 2026
|63
|19.1
|3.28
|हार
|ग्वांगझू
|31 अक्टूबर 2012
|72/7
|20.0
|3.60
|हार
|कुआलालंपुर
|9 जून 2018
|75
|19.5
|3.78
|हार
|टॉन्टन
|13 जून 2009
|93
|19.3
|4.76
|हार
|ग्वांगझू
|28 अक्टूबर 2012
|97/7
|20.0
|4.85
|हार
|बैंकॉक
|29 नवंबर 2016
|98/9
|20.0
|4.90
|जीत
|गाले
|1 अक्टूबर 2012
|99
|18.0
|5.50
|हार
|बर्मिंघम
|31 जुलाई 2022
|100/9
|20.0
|5.00
|हार
|सिलहट
|2 अप्रैल 2014
|104/6
|20.0
|5.20
|हार
|बैसेटेरे
|8 मई 2010
|104/6
|20.0
|5.20
|हार
|बैंकॉक
|4 दिसंबर 2016
|105/8
|20.0
|5.25
|हार
|दुबई
|6 अक्टूबर 2024
|106
|17.0
|6.23
|हार
|बर्मिंघम
|14 जून 2026
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