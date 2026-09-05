India Women's vs Pakistan Women's: एशिया कप 2026 में शनिवार को भारत और पाकिस्‍तान के बीच हाईवोल्‍टेज मुकाबला खेला जा रहा है। दुबई इंटरनेशन क्रिकेट स्‍टेडियम में टॉस जीतकर पाकिस्‍तान की कप्‍तान फातिमा सना ने पहले बल्‍लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन जल्‍द ही भारतीय गेंदबाजों ने उसे गलत साबित करते हुए बैक-टू-बैक बड़े झटके दिए। पाकिस्‍तान की टीम महज 55 के स्‍कोर पर ढेर हो गई। महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में ये उसका सबसे कम स्‍कोर है।