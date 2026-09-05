वनडे वर्ल्ड कप 2027 में कौन हो सकता है भारत का बेस्ट बैकअप ओपनर? वसीम जाफर ने बताया नाम

Wasim Jaffer on back-up opener in ODI World Cup 2027: पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर को लगता है कि विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 के लिए बैकअप ओपनर के तौर पर सही नहीं हैं। उन्होंने कहा कि संजू के साथ कंसिस्टेंसी बड़ा मुद्दा है और उन्हें सिर्फ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट ही खेलना चाहिए। उन्‍होंने कहा कि इसके लिए यशस्वी जायसवाल हो सकते हैं। वहीं, साई सुदर्शन भी अच्छा काम कर सकते हैं। उनके पास 50-ओवर क्रिकेट के लिए टेक्निक है, वह स्ट्राइक अच्छी तरह से रोटेट करते हैं और बहुत ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेलते हैं।