ईस्ट जोन के खिलाफ फाइनल से पहले साउथ जोन ने बढ़ाई अपनी ताकत, मोहम्मद सिराज और देवदत्त पडिक्कल को टीम में किया शामिल

ईस्ट जोन ने क्वार्टरफाइनल में नॉर्थईस्ट जोन का एकतरफा मुकाबले में हराया था और फिर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। अंतिम 4 मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन सेंट्रल जोन को हराकर फाइनल में जगह पक्की कर ली। दूसरी ओर साउथ जोन ने पिछले सीजन का भी फाइनल खेला था, जिसकी वजह से इस सीजन वह सीधे सेमीफाइनल का टिकट पाने में सफल रही। अंतिम 4 मुकाबले में उसने नॉर्थ जोन को मात दी और अब फाइनल जीतने के इरादे से अपनी टीम को और मजबूत कर लिया है।