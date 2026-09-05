IPL 2027 से पहले Sanju Samson को CSK का कप्तान बनाने की मांग, दिग्गज क्रिकेटर ने बताई सबसे बड़ी वजह

IPL 2027 CSK Captain News: भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सदा गोपाल रमेश ने संजू सैमसन को आईपीएल 2027 से पहले सीएसके का कप्तान बनाने का समर्थन किया है। उन्होंने इसकी सबसे बड़ी वजह भी बताई कि क्यों सीएसके को संजू सैमसन को कप्तान बना देना चाहिए। संजू सैमसन ने आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए। इस सीजन से पहले वह राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते थे और वहां टीम की कप्तानी भी करते थे। दूसरी ओर, चेन्नई सुपर किंग्स के वर्तमान कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। वह पिछले सीजन लगातार बल्ले से जूझते नजर आए थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पूर्व दिग्गज क्रिकेटर ने संजू सैमसन को कप्तान बनाने की बात कही है।