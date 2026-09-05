INDW vs PAKW: वूमेंस एशिया कप में आज होगा भारत-पाकिस्तान का हाई-वोल्टेज मुकाबला, जानें फ्री में कैसे देखें लाइव

IND W vs PAK W Live Streaming Details: वूमेंस एशिया कप 2026 के नौवें मुकाबले में भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। भारतीय टीम शुरुआती दोनों मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर चुकी है, तो वहीं पाकिस्तान ने पहले मुकाबले में थाईलैंड को हराया था और अगर आज का मैच जीत लेती है, तो उसे भी सेमीफाइनल का टिकट मिल जाएगा। भारतीय टीम ने जहां सात बार एशिया कप जीता है, तो वहीं पाकिस्तान दो बार फाइनल में जरूर पहुंची है, लेकिन खिताब से दूर रही है।