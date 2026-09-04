अफगानिस्तान के खिलाफ क्यों उतारी फुल स्ट्रेंथ टीम? श्रीकांत बोले- चयनकर्ताओं ने डर के मारे लिया फैसला

उन्होंने बुमराह, हर्षित राणा, नितीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर के चयन का जिक्र करते हुए कहा कि इन खिलाड़ियों ने हाल में पर्याप्त मैच खेलकर अपनी फिटनेस साबित नहीं की है। श्रीकांत ने हर्षित राणा का उदाहरण देते हुए कहा कि वह इंग्लैंड दौरे पर गए थे और वहां उनकी फिटनेस को लेकर समस्या सामने आई थी। उनके मुताबिक, भारतीय टीम में जगह बनाने से पहले खिलाड़ियों की मैच फिटनेस को भी अहम मानदंड होना चाहिए।