वीरेंद्र सहवाग और सुरेश रैना समेत कई खिलाड़ियों ने खास अंदाज में फैंस को दी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं

Shri Krishna Janmashtami wishes: देशभर में आज शुक्रवार 4 सितंबर को श्रीकृष्‍ण जन्‍माष्‍टमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी मंदिरों में आर्कषक सजावट की गई है। खासकर श्रीकृष्‍ण के मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं को तांता लगा हुआ है। इसके साथ ही लोग एक-दूसरे को कृष्‍ण जन्‍माष्‍टमी की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। भारतीय पूर्व क्रिकेटर वीरेदर सहवाग और सुरेश रैना समेत कई खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया के माध्‍यम से फैंस को अपने-अपने अंदाज में शुभकामनाएं भेजी हैं। इनमें ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के चेयरमैन जय शाह भी शामिल हैं। आइये आपको भी बताते हैं किसने क्‍या मैसेज भेजा है?