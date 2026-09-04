Women's Asia Cup 2026 Stats: भारतीय महिला टीम ने एशिया कप के शुरुआती दो मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अब भारत का ग्रुप चरण में आखिरी मुकाबला चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्‍तान से है। वहीं, सात टीमों के बीच 3 स्‍थानों के लिए जंग होगी। भारत की ओर से स्‍मृति मंधाना ने गुरुवार रात हांगकांग के खिलाफ महज 64 गेंदों पर 14 चौके और 7 छक्‍कों की मदद से 124 रन की विस्‍फोटक पारी खेली। इसके साथ ही वह टूर्नामेंट में सर्वाधिक रनों के साथ शीर्ष स्‍कोरर बन गई हैं। जबकि शेफाली वर्मा दूसरे स्‍थान पर हैं। इस तरह 8 टीमों के इस टूर्नामेंट में सबसे ज्‍यादा रन वाली टॉप-10 प्‍लेयर्स की लिस्‍ट में भारत का दबदबा देखने को मिल रहा है।