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Vaibhav Sooryavanshi के लिए BCCI ने तैयार किया खास प्लान, देवजीत सैकिया का बड़ा खुलासा

Vaibhav Sooryavanshi: बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्‍होंने बताया कि बोर्ड टीनेजर सनसनी के इंटरनेशनल करियर को लॉन्ग टर्म के नजरिये से देख रहा है, ताकि वह सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्‍गजों की राह पर चलते हुए देश का नाम रोशन करे।
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भारत

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lokesh verma

Sep 04, 2026

Vaibhav Sooryavanshi

भारतीय युवा बल्‍लेबाज वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/CricInformer)

Devajit Saikia on Vaibhav Sooryavanshi: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी के इंटरनेशनल करियर को लंबा बनाने के लिए खास प्‍लानिंग कर रहा है। इसका खुलासा खुद बोर्ड सचिव देवजीत सैकिया ने किया है। घरेलू क्रिकेट में वैभव के लगातार शानदार प्रदर्शन को देखते हुए बीसीसीआई उनके डेवलपमेंट के लिए लॉन्ग-टर्म नजरिया अपनाने के लिए मोटिवेट हुआ है। सैकिया ने कहा कि टीनेजर सनसनी को लगातार सफलता के लिए तैयार रहना चाहिए। बोर्ड चाहता है कि वह सचिन तेंदुलकर जैसे महान प्‍लेयर्स की राह पर चलते हुए अपना लंबा इंटरनेशनल करियर बनाएं।

'बोर्ड उनके भविष्य पर बहुत करीब से नजर रख रहा'

वैभव सूर्यवंशी के भविष्य पर चर्चा करते हुए सैकिया ने कहा कि बीसीसीआई 15 साल के खिलाड़ी पर बेहद करीब से नजर रख रहा है।
हम चाहते हैं कि वैभव या उनके जैसे कोई भी खिलाड़ी देश के लिए वैसे ही खेलते रहें जैसे सचिन तेंदुलकर ने या दूसरे खिलाड़ियों ने किया। इसलिए हम वैभव को बहुत सीरियसली देखते हैं। हर एंगल से और अपने इंटरनेशनल करियर में आगे बढ़ने वाले हर कदम पर नजर रखी जाती है। बोर्ड उनके भविष्य पर बहुत करीब से नजर रख रहा है।

सैकिया ने साफ किया कि बोर्ड की प्रायोरिटी तुरंत नतीजों के पीछे भागने के बजाय सूर्यवंशी के लंबे समय के मौकों को बचाना है। हम बहुत सावधान हैं कि वह हर सही कदम उठाएं, ताकि यह एक सीरीज या एक साल का कमाल न हो।

IPL से दिलीप रिकॉर्ड तक शानदार

वैभव शानदार आईपीएल के बाद भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बने। हालांकि, इंग्लैंड के खिलाफ उनकी पहली टी20 सीरीज कुछ खास नहीं रही। इसके बाद उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों में 151 रन बनाए। अब वह घरेलू टूर्नामेंट दलीप ट्रॉफी में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उन्होंने सेंट्रल जोन के खिलाफ सेमीफाइनल में 81 गेंदों पर 92 रन बनाए और टूर्नामेंट के इतिहास में अर्धशतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के बल्‍लेबाज बन गए।

बीसीसीआई की नजर अगली पीढ़ी पर

सैकिया ने बताया कि सूर्यवंशी अकेले ऐसे युवा नहीं हैं, जिन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के जरिए ट्रैक किए जा रहे एक टारगेटेड ग्रुप में करीब 10-15 नए खिलाड़ी शामिल हैं। वीवीएस लक्ष्मण उनकी ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट पर खास ध्‍यान दे रहे हैं। बता दें कि सूर्यवंशी अफगानिस्तान के खिलाफ आने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज के बाद कोच लक्ष्मण के अंडर भारत की एशियन गेम्स टीम के हिस्से के तौर पर भी यात्रा करेंगे।

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Updated on:

04 Sept 2026 12:19 pm

Published on:

04 Sept 2026 12:19 pm

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