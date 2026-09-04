Vaibhav Sooryavanshi के लिए BCCI ने तैयार किया खास प्लान, देवजीत सैकिया का बड़ा खुलासा

Devajit Saikia on Vaibhav Sooryavanshi: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी के इंटरनेशनल करियर को लंबा बनाने के लिए खास प्‍लानिंग कर रहा है। इसका खुलासा खुद बोर्ड सचिव देवजीत सैकिया ने किया है। घरेलू क्रिकेट में वैभव के लगातार शानदार प्रदर्शन को देखते हुए बीसीसीआई उनके डेवलपमेंट के लिए लॉन्ग-टर्म नजरिया अपनाने के लिए मोटिवेट हुआ है। सैकिया ने कहा कि टीनेजर सनसनी को लगातार सफलता के लिए तैयार रहना चाहिए। बोर्ड चाहता है कि वह सचिन तेंदुलकर जैसे महान प्‍लेयर्स की राह पर चलते हुए अपना लंबा इंटरनेशनल करियर बनाएं।