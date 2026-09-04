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Abhishek Sharma Birthday: कान पकड़कर अभिषेक शर्मा ने कहा- मैं लप्पा नहीं मारूंगा, युवराज सिंह ने शेयर किया पुराना वीडियो

Abhishek Sharma Viral Video: अभिषेक शर्मा की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसे युवराज सिंह ने शेयर किया है। इसमें वह कान पकड़कर उठक बैठक करते नजर आ रहे हैं।
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भारत

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Vivek Kumar Singh

Sep 04, 2026

Abhishek Sharma

अभिषेक शर्मा (फोटो- IANS)

Abhishek Sharma Viral Video: टीम इंडिया के स्टार सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा आज अपना 26वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस दौरान उनके गुरु और टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह ने उन्हें खास तरीके से जन्मदिन की बधाई दी है। युवराज सिंह ने उनकी एक पुरानी वीडियो शेयर की है, जिसमें वह कान पकड़कर उठक बैठक करते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आज के बाद मैं पहली गेंद पर लिफ्ट नहीं मारूंगा और न ही लप्पा मारूंगा।

अभिषेक को युवराज ने दिया खास संदेश

युवराज सिंह ने अभिषेक शर्मा को जन्मदिन की बधाई देते हुए अपने पोस्ट में लिखा, "अभिषेक सर, आज आपका जन्मदिन है। कितना शुभ दिन है। आप जैसे इंसान बने हैं, उसके लिए बहुत प्यार - आप अपने आस-पास के लोगों का ख्याल रखते हैं, मिल-जुलकर रहते हैं और एक लीडर हैं! आप हमेशा अपनी नाकामियों से सीखते हैं और हर बार और ज़्यादा मेहनत करने को तैयार रहते हैं! उम्मीद है कि यह साल आपके लिए ढेर सारे रन और शतक लेकर आए! हमेशा बहुत सारा प्यार।

4 साल की उम्र में उठाया बल्ला

अभिषेक शर्मा का जन्म 4 सितंबर, 2000 को पंजाब के अमृतसर में हुआ। उनके पिता राजकुमार शर्मा खुद क्रिकेटर बनना चाहते थे। पिता को देखकर अभिषेक को भी क्रिकेट से धीरे-धीरे लगाव होने लगा और 4 साल की उम्र में अभिषेक ने पिता का बल्ला उठा लिया। ये देख उनके पिता उनके लिए पिता एक प्लास्टिक का बैट लेकर आए। बचपन में ही अभिषेक खूब प्रैक्टिस किया करते थे। वह अपनी मां-बहनों से खुद को गेंदबाजी करने के लिए कहा करते थे। अभिषेक ने जल्द ही इस खेल में अपना करियर बनाने का फैसला कर लिया। अभिषेक के पिता भारत के लिए नहीं खेल सके, लेकिन वह चाहते थे कि उनका बेटा टीम इंडिया की जर्सी में जरूर खेले। पिता के सपने को अभिषेक ने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया।

16 साल की उम्र में पंजाब की ओर से खेलते हुए अंडर-16 स्तर पर अभिषेक ने एक सीजन में 1,200 रन बनाए और 57 विकेट निकालने में भी सफल रहे, जिसके चलते उन्हें बीसीसीआई का 'नमन पुरस्कार' भी दिया गया। इसके बाद अभिषेक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2017 में उन्होंने पंजाब के लिए फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में अपना डेब्यू किया। अभिषेक साल 2018 में अंडर-19 विश्व कप का खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा भी रहे।

युवराज ने बदल दी अभिषेक की जिंदगी

अभिषेक का करियर और जिंदगी तब बदली, जब वह भारत के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह की शरण में पहुंचे। युवराज के मार्गदर्शन में अभिषेक का खेल दिन-प्रतिदिन निखरता गया। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में अभिषेक ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से खूब सुर्खियां बटोरी। उन्होंंने इस सीजन 204 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 484 रन बनाए। इसी साल अभिषेक को टीम इंडिया की ओर से पहली बार बुलावा भी आया। अभिषेक ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने करियर के दूसरे ही मैच में तूफानी शतक लगाया और हर किसी को अपनी बल्लेबाजी से खासा प्रभावित किया।

अभिषेक भारत के लिए अब तक 56 टी20 इंटनेशनल मुकाबले में 187 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 1,629 रन बना चुके हैं। वह इस फॉर्मेट में 2 शतक और 11 अर्धशतक लगा चुके हैं। भारत की ओर से टी20 इंटरनेशनल में दूसरा सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड अभिषेक के नाम है। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 14 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। टी20 में सबसे तेज 100 छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अभिषेक के नाम दर्ज है।

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Updated on:

04 Sept 2026 11:47 am

Published on:

04 Sept 2026 11:24 am

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