Abhishek Sharma Birthday: कान पकड़कर अभिषेक शर्मा ने कहा- मैं लप्पा नहीं मारूंगा, युवराज सिंह ने शेयर किया पुराना वीडियो

अभिषेक शर्मा का जन्म 4 सितंबर, 2000 को पंजाब के अमृतसर में हुआ। उनके पिता राजकुमार शर्मा खुद क्रिकेटर बनना चाहते थे। पिता को देखकर अभिषेक को भी क्रिकेट से धीरे-धीरे लगाव होने लगा और 4 साल की उम्र में अभिषेक ने पिता का बल्ला उठा लिया। ये देख उनके पिता उनके लिए पिता एक प्लास्टिक का बैट लेकर आए। बचपन में ही अभिषेक खूब प्रैक्टिस किया करते थे। वह अपनी मां-बहनों से खुद को गेंदबाजी करने के लिए कहा करते थे। अभिषेक ने जल्द ही इस खेल में अपना करियर बनाने का फैसला कर लिया। अभिषेक के पिता भारत के लिए नहीं खेल सके, लेकिन वह चाहते थे कि उनका बेटा टीम इंडिया की जर्सी में जरूर खेले। पिता के सपने को अभिषेक ने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया।