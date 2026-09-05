5 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

Jasprit Bumrah की जगह प्रिंस यादव को अफगानिस्तान के खिलाफ टीम में मिल सकती है जगह, BCCI ने दिया बड़ा अपडेट

India vs Afghanistan T20 Series 2026: अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले भारतीय टीम में बड़ा बदलाव हो सकता है। जसप्रीत बुमराह अगर फिट नहीं होते हैं तो उनकी जगह प्रिंस यादव को मौका मिल सकता है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Sep 05, 2026

jasprit bumrah

जसप्रीत बुमराह (फोटो- IANS)

Team India Squad Update: अफगानिस्तान के खिलाफ चुनी गई भारतीय टीम में बड़ा बदलाव हो सकता है और जसप्रीत बुमराह की जगह प्रिंस यादव को मौका दिया जा सकता है। सेलेक्टर्स ने जब टीम का ऐलान किया तो जसप्रीत बुमराह के साथ तीन अन्य खिलाड़ियों को भी फिटनेस क्लीयरेंस के बाद ही खेलने के लिए कहा। Times Of India की रिपोर्ट के अनुसार BCCI ने प्लान B तैयार कर लिया है और अगर जसप्रीत बुमराह अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले फिट नहीं होते हैं तो फिर उनकी जगह लखनऊ सुपरजाइंट्स के तूफानी गेंदबाज प्रिंस यादव को मौका मिल सकता है।

इंग्लैंड दौरे पर चोटिल हुए थे बुमराह

इंग्लैंड दौरे पर दूसरे वनडे मुकाबले के दौरान उनके घुटने की चोट एक बार फिर से उभरकर सामने आई, जो अब तक ठीक नहीं हुई है। इसके बाद बुमराह की टीम में वापसी को कंफर्म कर पाना मुश्किल है। इसी को देखते हुए बीसीसीआई के सेलेक्टर्स ने प्रिंस यादव को बैकअप के तौर पर चुन लिया है।

ये 3 खिलाड़ी भी नहीं हैं फिट

अफगानिस्तान के खिलाफ जो टीम चुनी गई है, उसमें सिर्फ बुमराह ही नहीं, बल्कि नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा की भी फिटनेस पर सवाल है। सीरीज से पहले इन्हें क्लीयरेंस के बाद ही दिल्ली में टीम के साथ जुड़ना होगा।

प्रिंस ने भारत के लिए तीन वनडे और छह टी20 मुकाबले खेले हैं, जहां उन्होंने टी20 में 9 और वनडे में चार विकेट चटकाए हैं। उन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ ही इसी साल 17 जून को खेला था, जबकि 28 जुलाई को आयरलैंड के खिलाफ अपना पहला टी20 मुकाबला खेला।

प्रिंस ने लखनऊ सुपरजाइंट्स के लिए आईपीएल में 20 मुकाबले खेले हैं और 19 विकेट चटकाए हैं। प्रिंस का पिछला सीजन शानदार रहा था और उन्होंने 14 मैचों में 19 की स्ट्राइक रेट से 16 विकेट चटकाए थे।

दिल्ली में खेले जाएंगे तीनों मुकाबले

भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला 13 सितंबर को होगा। इसके बाद 15 सितंबर को दूसरा और 17 सितंबर को तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। ये तीनों मुकाबले दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे। सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे शुरू होंगे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

05 Sept 2026 10:49 am

Published on:

05 Sept 2026 10:48 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Jasprit Bumrah की जगह प्रिंस यादव को अफगानिस्तान के खिलाफ टीम में मिल सकती है जगह, BCCI ने दिया बड़ा अपडेट

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND W vs PAK W: वूमेंस एशिया कप में 9 बार हुई है भारत-पाकिस्तान की टक्कर, 4 सालों से जीत के लिए तरस रहे पड़ोसी

women's cricket team india
क्रिकेट

INDW vs PAKW: वूमेंस एशिया कप में आज होगा भारत-पाकिस्तान का हाई-वोल्टेज मुकाबला, जानें फ्री में कैसे देखें लाइव

IND vs PAK Womens Asia Cup 2026
क्रिकेट

Lhuan-dre Pretorius बने T20I में शतक जड़ने वाले सबसे यंग प्लेयर, तीसरे स्थान पर खिसके यशस्वी जायसवाल

Luan-dre Pretorius youngest T20I century
क्रिकेट

अफगानिस्तान के खिलाफ क्यों उतारी फुल स्ट्रेंथ टीम? श्रीकांत बोले- चयनकर्ताओं ने डर के मारे लिया फैसला

India vs Afghanistan T20 Srikkanth Statement
क्रिकेट

उम्र में गड़बड़ी पड़ी भारी! युवा लेग-स्पिनर रोहित यादव पर 2 साल का बैन, कुल 65 खिलाड़ियों के नाम आए सामने

India U19 Cricket Age Discrepancy
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.