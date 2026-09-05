Jasprit Bumrah की जगह प्रिंस यादव को अफगानिस्तान के खिलाफ टीम में मिल सकती है जगह, BCCI ने दिया बड़ा अपडेट

Team India Squad Update: अफगानिस्तान के खिलाफ चुनी गई भारतीय टीम में बड़ा बदलाव हो सकता है और जसप्रीत बुमराह की जगह प्रिंस यादव को मौका दिया जा सकता है। सेलेक्टर्स ने जब टीम का ऐलान किया तो जसप्रीत बुमराह के साथ तीन अन्य खिलाड़ियों को भी फिटनेस क्लीयरेंस के बाद ही खेलने के लिए कहा। Times Of India की रिपोर्ट के अनुसार BCCI ने प्लान B तैयार कर लिया है और अगर जसप्रीत बुमराह अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले फिट नहीं होते हैं तो फिर उनकी जगह लखनऊ सुपरजाइंट्स के तूफानी गेंदबाज प्रिंस यादव को मौका मिल सकता है।