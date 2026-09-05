Women’s Asia Cup में फिर गरमाया भारत-पाक मैच, हरमनप्रीत-फातिमा ने टॉस के बाद नहीं मिलाया हाथ

Women's Asia Cup 2026: दुबई में भारत और पाकिस्तान की महिला टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला शुरू हो चुका है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लेकिन टॉस के दौरान एक बार फिर दोनों कप्तानों के बीच हाथ नहीं मिलाया। हरमनप्रीत कौर और फातिमा सना आमने-सामने थीं। इसके बावजूद दोनों ने हाथ मिलाने की औपचारिकता नहीं की। इस वजह से मुकाबले से पहले ही सोशल मीडिया और क्रिकेट फैंस के बीच चर्चा तेज हो गई।