Women’s Asia Cup 2026: भारत से बुरी तरह हार के बावजूद सेमीफाइनल में पहुंच सकता है पाकिस्तान, जानें समीकरण

IND W vs PAK W: वूमेंस एशिया कप 2026 के नौवें मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंद डाला। इस शर्मनाक हार के बावजूद पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में जगह बना सकती है। भारत और पाकिस्तान की टीमें ग्रुप ए में हैं और साथ में थाईलैंड और हांगकांग की टीमें भी हैं। भारतीय टीम ने तीनों मुकाबले जीत लिए हैं और पहले ही सेमीफाइनल के लिए जगह पक्की कर चुकी है। तो वहीं पाकिस्तान की टीम ने दो मुकाबले खेले हैं और थाईलैंड को हराया है, जिसकी वजह से उसका नेट रन रेट अभी भी थाईलैंड और हांगकांग से बेहतर है।