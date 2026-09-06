INDW vs PAKW: पाकिस्तानी कप्तान ने शेफाली वर्मा को दिया सेंड ऑफ, कमेंट्री कर रहे विवेक राजदान ने उड़ा दिया मजाक

Fatima Sana-Shefali Vemra: भारत और पाकिस्तान के बीच वूमेन्स एशिया कप 2026 का नौवां मुकाबला दुबई में खेला गया, जहां हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी ने एकतरफा जीत हासिल की। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम सिर्फ 55 रन पर ढेर हो गई। जवाब में भारतीय टीम ने नौवें ओवर में सिर्फ तीन विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस मुकाबले में जब भारतीय टीम 56 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो टीम को सबसे पहला झटका शेफाली वर्मा के रूप में लगा, जो दूसरे ही ओवर में फातिमा सना की गेंद पर उन्हीं को कैच देकर पवेलियन लौट गईं। उस समय तक भारतीय टीम का स्कोर 13 रन था। विकेट मिलने के बाद फातिमा सना ने गुस्से में शेफाली वर्मा को सेंड ऑफ दिया, जिसके बाद इस मुकाबले के लिए कमेंट्री कर रहे पूर्व क्रिकेटर और दिग्गज कमेंटेटर विवेक राजदान ने बेइज्जती कर दी।