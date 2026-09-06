Vaibhav Sooryavanshi takes on Mohammed Siraj: दलीप ट्रॉफी 2026 का फाइनल मुकाबला रविवार से चेन्नई के एमए ​​चिदंबरम स्टेडियम में ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी ईस्‍ट जोन पहले बल्‍लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में चायकाल तक 54 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर 246 रन बना लिए हैं। अभिमन्‍यु ईश्‍वरन 72 रन बनाकर रन आउट हुए हैं, तो वैभव सूर्यवंशी (44) अर्धशतक से चूक गई। पहले दिन की खास बात ये रही कि सीनियर टीम इंडिया के पेसर मोहम्मद सिराज की सबसे ज्‍यादा धुनाई है। वहीं, जब उनका सामना वैभव सूर्यवंशी से हुआ, तो उन्‍होंने भी इस सीनियर की जमकर रेल बनाई। वैभव ने एक ही ओवर में तीन बाउंड्री लगाईं।